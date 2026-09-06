Suspenderán cruce Acuña-Del Rio por ceremonia del 11 de septiembre

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    Suspenderán cruce Acuña-Del Rio por ceremonia del 11 de septiembre
    CBP detendrá durante una hora el paso de vehículos y peatones por la conmemoración del 25 aniversario del 11-S. ARCHIVO

El cierre temporal permitirá a autoridades estadounidenses realizar un acto conmemorativo dentro del puerto fronterizo

ACUÑA, COAH.- El tránsito vehicular y peatonal en el Puente Internacional Del Rio-Ciudad Acuña será suspendido temporalmente el próximo viernes 11 de septiembre, debido a una ceremonia conmemorativa por el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó que la interrupción está programada para iniciar aproximadamente a las 07:00 horas y contempla tanto el paso de vehículos como de peatones por el puerto de entrada que comunica a Ciudad Acuña con Del Rio, Texas.

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De acuerdo con el aviso emitido por la autoridad estadounidense, la medida tiene como propósito permitir el desarrollo de la ceremonia conmemorativa dentro de las instalaciones fronterizas. Se trata de una suspensión temporal y no de un cierre permanente del cruce internacional.

Las autoridades prevén que el tránsito pueda reanudarse alrededor de las 08:00 horas, por lo que se recomienda a los usuarios que tengan previsto viajar hacia Estados Unidos o ingresar a México tomar sus previsiones y, de ser posible, realizar el cruce antes de las 07:00 horas.

La interrupción podría generar concentración de vehículos y peatones en los accesos al puente una vez que se acerque el horario de la ceremonia, por lo que quienes tengan actividades laborales, comerciales, escolares o personales en ambos lados de la frontera deberán considerar el ajuste temporal en sus tiempos de traslado.

La conmemoración se realizará a 25 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, fecha que provocó la muerte de miles de personas y derivó en importantes cambios en los protocolos de seguridad fronteriza y aeroportuaria de ese país.

CBP señaló que, concluida la ceremonia, las operaciones del Puente Internacional Del Rio deberán continuar con normalidad. Para los usuarios de Ciudad Acuña, el principal llamado es a anticipar el cruce y evitar acudir al puerto de entrada durante el periodo previsto para la suspensión.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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