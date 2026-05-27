Tornado desapareció 11 viviendas precarias en comunidades del norte de Coahuila

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Al menos 11 viviendas construidas con madera, cartón y lámina resultaron destruidas tras el paso de varios tornados registrados el miércoles en comunidades rurales del norte de Coahuila, informó el director de Protección Civil de Ciudad Acuña, Carlos Flores Diego. El funcionario detalló que los daños más severos ocurrieron en la comunidad de Lázaro Cárdenas, ubicada en el municipio de Jiménez, donde un tornado impactó pequeños asentamientos habitacionales y derribó estructuras endebles.

Indicó que, pese a la magnitud del fenómeno, no se registraron pérdidas humanas ni personas lesionadas, debido a que gran parte de los habitantes se encontraba fuera de la comunidad al momento del evento climatológico. “No hubo pérdida de vidas humanas, no hubo personas lesionadas. Las personas que estaban ahí se resguardaron dentro de vehículos y afortunadamente los vientos no tuvieron la fuerza suficiente para desplazarlos”, explicó. Flores Diego señaló que en la zona serrana de Santa Eulalia, perteneciente a Acuña, fueron observados al menos tres tornados adicionales, aunque en ese sector únicamente se reportaron afectaciones menores en matorrales y cercas de ranchos. Añadió que existe la posibilidad de que otro fenómeno similar se haya presentado cerca de la cabecera municipal de Jiménez, donde también hubo reportes de daños; sin embargo, indicó que todavía no se cuenta con evidencia suficiente para confirmarlo oficialmente. El titular de Protección Civil explicó que las condiciones meteorológicas habían sido anticipadas por el Servicio Meteorológico Nacional, aunque reconoció que este tipo de escenarios suelen pronosticarse con frecuencia sin que necesariamente se desarrollen tornados.

Asimismo, informó que será la Comisión Nacional del Agua la instancia encargada de determinar la categoría de los fenómenos, una vez concluidas las evaluaciones técnicas correspondientes. “Por el tipo de daños observados, creemos que se trata de tornados de baja intensidad, pero eso deberá confirmarse con los análisis oficiales”, comentó. Además de los tornados, distintas regiones del norte del estado registraron lluvia intensa, caída de granizo, fuertes ráfagas de viento y actividad eléctrica durante la jornada. Protección Civil recordó que las condiciones atmosféricas favorables para la formación de tornados continúan presentes en la región, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y reportes oficiales. (Con información de El Universal).

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