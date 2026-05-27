Colapsa rama de gran tamaño en zona transitada de Parras; señalan falta de mantenimiento

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Coahuila
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    Colapsa rama de gran tamaño en zona transitada de Parras; señalan falta de mantenimiento
    Los árboles involucrados corresponden a ejemplares con más de 100 años de antigüedad, considerados parte del patrimonio natural de la zona donde ocurrió el hecho. PEDRO PESINA

Autoridades municipales realizaron labores de limpieza y retiro de restos vegetales, además de restablecer la circulación vehicular y peatonal en la zona afectada

En el transcurso de esta jornada se reportó la caída de una rama de grandes dimensiones en la zona de los Jardines de la Hacienda del Rosario, en Parras. El suceso ocurrió sobre una arteria de circulación vehicular y peatonal, vía que es utilizada diariamente por personas que realizan actividad física y por el tránsito habitual de vecinos y visitantes.

Afortunadamente, al momento del derrumbe no se encontraban personas ni vehículos en el punto exacto del impacto, por lo que no se registraron personas lesionadas ni daños materiales.

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Las ramas caídas pertenecen a ejemplares arbóreos con una antigüedad superior a los 100 años, elementos naturales que forman parte del patrimonio del lugar. Según lo observado y lo manifestado por vecinos de la zona, la caída se debió a la falta de mantenimiento adecuado, específicamente a la ausencia de podas programadas y revisiones periódicas para evaluar la estabilidad y el estado sanitario de estos árboles centenarios.

Personal de seguridad pública y servicios municipales acudió al sitio para acordonar el área, retirar los restos de la rama y restablecer la circulación. Se hizo un llamado a las autoridades competentes para que realicen una revisión general de todos los árboles de la zona, ejecuten labores de poda y conservación necesarias y eviten así futuros accidentes que podrían tener consecuencias graves, dado el constante tránsito de personas y vehículos en el área.

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