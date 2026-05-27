Colapsa rama de gran tamaño en zona transitada de Parras; señalan falta de mantenimiento

En el transcurso de esta jornada se reportó la caída de una rama de grandes dimensiones en la zona de los Jardines de la Hacienda del Rosario, en Parras. El suceso ocurrió sobre una arteria de circulación vehicular y peatonal, vía que es utilizada diariamente por personas que realizan actividad física y por el tránsito habitual de vecinos y visitantes.

Afortunadamente, al momento del derrumbe no se encontraban personas ni vehículos en el punto exacto del impacto, por lo que no se registraron personas lesionadas ni daños materiales.