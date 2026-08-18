Un adolescente detenido ya fue presentado ante un juez tras la agresión a gatitos de una mujer en Ciudad Acuña.

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    Un adolescente detenido ya fue presentado ante un juez tras la agresión a gatitos de una mujer en Ciudad Acuña.
    La Fiscalía de Coahuila abrió una investigación por la muerte de dos mascotas durante la agresión, en Acuña, Coahuila. CORTESÍA

La Fiscalía investiga amenazas, allanamiento, daños y crueldad animal agravada por la muerte de dos mascotas

ACUÑA, COAH.- Uno de los adolescentes señalados por irrumpir en el domicilio de una mujer, amenazarla con un arma blanca y participar presuntamente en la muerte de dos de sus mascotas fue detenido en Acuña, Coahuila, y puesto a disposición del Ministerio Público, informó el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte II, Francisco Rodríguez Carranco.

El caso ocurrió en días recientes y generó una investigación por posibles delitos de crueldad y violencia contra seres sintientes, además de amenazas con arma blanca, allanamiento de morada y daños en propiedad ajena.

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De acuerdo con el delegado Rodríguez Carranco, la carpeta fue turnada a la Unidad de Investigación de Delitos de Crueldad y Violencia contra los Animales. El adolescente detenido fue presentado ante un juez y este martes se tenía prevista la audiencia inicial para definir su situación jurídica.

El funcionario destacó la coordinación con la Presidencia Municipal, cuya Dirección de Seguridad Pública intervino para localizar y detener a uno de los presuntos participantes. Las autoridades mantienen las investigaciones para ubicar a los demás adolescentes involucrados y determinar el grado de responsabilidad de cada uno.

El alcalde Emilio de Hoyos sostuvo que desde que se recibió el reporte se actuó para localizar a los responsables y reiteró que el caso no quedará sin consecuencias.

La investigación adquiere especial relevancia debido a que las agresiones contra las mascotas forman parte de los hechos que la Fiscalía analiza como crueldad animal agravada. Sin embargo, será el Ministerio Público y posteriormente el juez quienes determinen los delitos que puedan acreditarse y las medidas aplicables.

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La Fiscalía señaló que el caso se encuentra dentro de las acciones contra el maltrato animal en Coahuila y recordó que existen antecedentes recientes de investigaciones penales por hechos similares, entre ellos el caso de “Rocky”, ocurrido en Saltillo.

Debido a que los señalados son adolescentes, el procedimiento se desarrolla bajo las reglas del sistema especializado de justicia para menores, por lo que cualquier sanción deberá ser determinada conforme a su edad, participación y delitos que logren acreditarse durante el proceso.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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