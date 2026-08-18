Un adolescente detenido ya fue presentado ante un juez tras la agresión a gatitos de una mujer en Ciudad Acuña.

ACUÑA, COAH.- Uno de los adolescentes señalados por irrumpir en el domicilio de una mujer, amenazarla con un arma blanca y participar presuntamente en la muerte de dos de sus mascotas fue detenido en Acuña, Coahuila, y puesto a disposición del Ministerio Público, informó el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte II, Francisco Rodríguez Carranco. El caso ocurrió en días recientes y generó una investigación por posibles delitos de crueldad y violencia contra seres sintientes, además de amenazas con arma blanca, allanamiento de morada y daños en propiedad ajena.

De acuerdo con el delegado Rodríguez Carranco, la carpeta fue turnada a la Unidad de Investigación de Delitos de Crueldad y Violencia contra los Animales. El adolescente detenido fue presentado ante un juez y este martes se tenía prevista la audiencia inicial para definir su situación jurídica. El funcionario destacó la coordinación con la Presidencia Municipal, cuya Dirección de Seguridad Pública intervino para localizar y detener a uno de los presuntos participantes. Las autoridades mantienen las investigaciones para ubicar a los demás adolescentes involucrados y determinar el grado de responsabilidad de cada uno. El alcalde Emilio de Hoyos sostuvo que desde que se recibió el reporte se actuó para localizar a los responsables y reiteró que el caso no quedará sin consecuencias. La investigación adquiere especial relevancia debido a que las agresiones contra las mascotas forman parte de los hechos que la Fiscalía analiza como crueldad animal agravada. Sin embargo, será el Ministerio Público y posteriormente el juez quienes determinen los delitos que puedan acreditarse y las medidas aplicables.

La Fiscalía señaló que el caso se encuentra dentro de las acciones contra el maltrato animal en Coahuila y recordó que existen antecedentes recientes de investigaciones penales por hechos similares, entre ellos el caso de “Rocky”, ocurrido en Saltillo. Debido a que los señalados son adolescentes, el procedimiento se desarrolla bajo las reglas del sistema especializado de justicia para menores, por lo que cualquier sanción deberá ser determinada conforme a su edad, participación y delitos que logren acreditarse durante el proceso.