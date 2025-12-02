Vacuna, esteriliza y adopta: urge control de población animal y arman brigada en Ciudad Acuña

Acuña
/ 2 diciembre 2025
    Vacuna, esteriliza y adopta: urge control de población animal y arman brigada en Ciudad Acuña
    Veterinario aplica anestesia previa a un perro durante la jornada de esterilización. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Con alrededor de 3 millones de perros en el estado, autoridades buscan frenar el abandono con campañas de esterilización

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Para frenar la reproducción indiscriminada de mascotas y reducir el número de animales en situación de calle, autoridades estatales y municipales llevaron a cabo una brigada masiva de esterilización dirigida a perros y gatos.

La jornada en Acuña, completamente gratuita, contó con la participación de veterinarios de diversas regiones del estado, quienes atendieron a mascotas cuyos dueños acudieron a sumarse a la estrategia de control poblacional.

El programa busca extenderse en los próximos meses para llegar a más hogares, promover la tenencia responsable y garantizar una vida digna a las mascotas.

Las autoridades enfatizaron que mantener campañas constantes es clave para disminuir el abandono, mejorar el bienestar animal y mitigar los efectos negativos del problema en la comunidad.

La iniciativa surge en un contexto alarmante, en Coahuila se estima que viven más de tres millones de perros, de los cuales solo poco más de un millón tienen hogar registrado.

Se calcula además que hasta 2 millones de ellos —junto con numerosos gatos— vagan en las calles del estado.

Este escenario no solo representa un problema de bienestar animal, sino también de salud pública. Las mascotas abandonadas pueden propiciar la proliferación de zoonosis —como la rabia—, principalmente cuando no están vacunadas ni reciben atención sanitaria.

Para que estas campañas tengan éxito real, los especialistas advierten que no basta con esterilizar: es imprescindible fomentar una cultura de tenencia responsable, promover la adopción y evitar regalar animales sin compromiso. Solo así podrá reducirse de verdad la sobrepoblación felina y canina en Coahuila.

