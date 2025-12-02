‘El duelo gestacional existe, duele y hoy por fin lo reconocemos en la ley’: Marcelo Torres

TORREÓN, COAH.- El diputado federal Marcelo Torres presentó una iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE para crear licencias humanitarias por duelo gestacional y perinatal, hospitalización neonatal prolongada y adopción con igualdad.

Torres explicó que esta propuesta nace de escuchar a madres y familias que enfrentaron pérdidas o situaciones médicas graves sin apoyo institucional. “Miles de mujeres en México viven pérdidas gestacionales sin un solo día de licencia. Eso es abandono legal”.

DATOS QUE SUSTENTAN LA URGENCIA

Uno de cada cuatro embarazos termina en pérdida, según la Secretaría de Salud (2023). Las mujeres que sufren duelo perinatal presentan tasas de depresión y ansiedad cuatro veces mayores al promedio (Instituto Nacional de Psiquiatría, 2022). Cada año, más de 80 mil recién nacidos son hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales.

El padre o co-progenitor solo tiene cinco días de permiso, aun cuando su bebé sigue en terapia intensiva. La madre adoptante recibe seis semanas, pero el coadoptante apenas cinco días, lo que excluye y genera desigualdad para miles de familias, según dijo.

Un caso frecuente narrado por personal médico: madres obligadas a regresar al trabajo mientras su bebé permanece conectado a ventilación asistida; padres durmiendo en pasillos porque no pueden ausentarse; familias viviendo duelos sin un solo día para procesar lo ocurrido.

La iniciativa contempla:

1. Duelo gestacional y perinatal

- Diez días de licencia con goce de sueldo para la madre y su pareja.

2. Hospitalización neonatal prolongada

• Cinco días de licencia para el co-progenitor cuando el recién nacido permanezca hospitalizado.

3. Adopción con igualdad

• Se mantiene la licencia de seis semanas para la madre adoptante.

• Se crean dos semanas con goce de sueldo para el coadoptante, sin distinción de género.

“El Estado debe estar presente cuando la vida se fractura o cuando requiere cuidados intensivos. La ley debe proteger, no invisibilizar”. La iniciativa beneficiaría a más de 200 mil familias al año, con efectos comprobados en salud mental, apego temprano, estabilidad laboral y reducción de duelos complicados. Además, no representa costos nuevos, pues se cubre con los recursos y subsidios ya previstos por el IMSS y el ISSSTE.

Torres Cofiño cerró afirmando: “Esta iniciativa reconoce lo que por años se negó: que detrás de cada pérdida, hospitalización o adopción hay una familia que necesita tiempo, protección y acompañamiento. Eso es lo que hoy estamos garantizando por ley”.