Niños coahuilenses representarán a México en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en Mongolia

Tres estudiantes de Coahuila fueron seleccionados para integrar la delegación mexicana que participará en la International Mathematics Competition (IMC), que se llevará a cabo en Mongolia durante julio, luego de superar un proceso nacional de selección que incluyó etapas eliminatorias y entrenamientos especializados. Miguel Ángel Hernández Delgado, de 11 años, originario de Torreón y estudiante del Colegio Alemán de esa ciudad; Alexis Robledo González, de 12 años, del Instituto Ernest Hemingway de Saltillo; y José Patricio Flores Moreno, de 11 años, alumno del Harmony School de la capital coahuilense, se preparan para representar a México y poner en alto el nombre de Coahuila en esta importante competencia internacional.

El proceso de selección concluyó recientemente en Chiapas, donde los aspirantes fueron evaluados tras distintas fases previas realizadas a nivel nacional. En total, el equipo mexicano de nivel primaria quedó conformado por cuatro integrantes, de los cuales tres son originarios de Coahuila.

De acuerdo con el delegado en Coahuila de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas de Educación Básica (OMMEB), Isaac Aguirre, los tres estudiantes ya habían formado parte de procesos previos de la competencia, lo que fortaleció su trayectoria dentro del programa de entrenamiento. En el caso de José Patricio Flores Moreno, su perfil académico ha destacado desde temprana edad. Sus padres, Myriam Moreno y José Flores, han acompañado su formación desde que comenzó a estudiar piano a los tres años y ajedrez, disciplina en la que ha figurado entre los 10 mejores del país. Actualmente cursa sexto de primaria, estudia tres idiomas y compite en olimpiadas matemáticas desde 2024.

Miguel Ángel Hernández, por su parte, ha mostrado interés por esta disciplina desde el nivel preescolar. Sus padres, Laura Patricia Delgado y José Miguel Hernández, lo han acompañado en su participación en clubes y olimpiadas, donde ha obtenido medallas a nivel estatal y nacional. Además de las matemáticas, también se interesa por la robótica, el deporte y la música. Alexis Robledo González combina su formación académica con actividades en robótica, programación y creatividad manual. Su participación en la olimpiada comenzó en 2024, cuando fue invitado a integrarse a la competencia de educación básica, avanzando hasta formar parte del proceso selectivo internacional. En el camino ha sido acompañado por sus padres, Susana González y Armando Robledo, quienes lo han impulsado a perseguir sus metas. Según Isaac Aguirre, el papel de las familias en el acompañamiento de los menores ha sido un factor clave en su desarrollo académico y emocional. Asimismo, destacó que la amistad que han construido dentro y fuera de los entrenamientos también ha contribuido a su crecimiento.

Finalmente, señaló que su participación en la competencia internacional no representa un punto final, sino una etapa más dentro de un proceso de formación que ha implicado años de entrenamiento y disciplina. “Para nosotros es motivo de mucha alegría. Ahora que ya clasificaron a la competencia internacional, representan un gran orgullo para todo el estado”, comentó Isaac Aguirre.

Publicidad

Temas

Educación

Localizaciones

Coahuila

