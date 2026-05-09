Niños coahuilenses representarán a México en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en Mongolia

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Coahuila
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    Niños coahuilenses representarán a México en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en Mongolia
    Tres estudiantes coahuilenses (al frente), integrarán la delegación mexicana que participará en la International Mathematics Competition (IMC) en Mongolia. CORTESÍA

Miguel Ángel Hernández, Alexis Robledo y José Patricio Flores son tres de los cuatro niños que integran la selección nacional tras un proceso de varios filtros

Tres estudiantes de Coahuila fueron seleccionados para integrar la delegación mexicana que participará en la International Mathematics Competition (IMC), que se llevará a cabo en Mongolia durante julio, luego de superar un proceso nacional de selección que incluyó etapas eliminatorias y entrenamientos especializados.

Miguel Ángel Hernández Delgado, de 11 años, originario de Torreón y estudiante del Colegio Alemán de esa ciudad; Alexis Robledo González, de 12 años, del Instituto Ernest Hemingway de Saltillo; y José Patricio Flores Moreno, de 11 años, alumno del Harmony School de la capital coahuilense, se preparan para representar a México y poner en alto el nombre de Coahuila en esta importante competencia internacional.

$!Miguel Ángel Hernández Delgado, estudiante del Colegio Alemán de Torreón, representará a México en la International Mathematics Competition tras superar el proceso nacional de selección.
Miguel Ángel Hernández Delgado, estudiante del Colegio Alemán de Torreón, representará a México en la International Mathematics Competition tras superar el proceso nacional de selección. CORTESÍA
https://vanguardia.com.mx/coahuila/estudiantes-ponen-en-alto-a-coahuila-en-olimpiada-nacional-de-matematicas-2026-HO20487606
$!Miguel Ángel Hernández, Alexis Robledo y José Patricio Flores superaron distintas etapas nacionales para obtener su lugar en la competencia internacional.
Miguel Ángel Hernández, Alexis Robledo y José Patricio Flores superaron distintas etapas nacionales para obtener su lugar en la competencia internacional. CORTESÍA

El proceso de selección concluyó recientemente en Chiapas, donde los aspirantes fueron evaluados tras distintas fases previas realizadas a nivel nacional. En total, el equipo mexicano de nivel primaria quedó conformado por cuatro integrantes, de los cuales tres son originarios de Coahuila.

$!Alexis Robledo González, alumno del Instituto Ernest Hemingway de Saltillo, formará parte de la delegación mexicana que competirá en Mongolia este 2026.
Alexis Robledo González, alumno del Instituto Ernest Hemingway de Saltillo, formará parte de la delegación mexicana que competirá en Mongolia este 2026. CORTESÍA

De acuerdo con el delegado en Coahuila de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas de Educación Básica (OMMEB), Isaac Aguirre, los tres estudiantes ya habían formado parte de procesos previos de la competencia, lo que fortaleció su trayectoria dentro del programa de entrenamiento.

En el caso de José Patricio Flores Moreno, su perfil académico ha destacado desde temprana edad. Sus padres, Myriam Moreno y José Flores, han acompañado su formación desde que comenzó a estudiar piano a los tres años y ajedrez, disciplina en la que ha figurado entre los 10 mejores del país. Actualmente cursa sexto de primaria, estudia tres idiomas y compite en olimpiadas matemáticas desde 2024.

$!Isaac Aguirre, delegado de la OMMEB en Coahuila, destacó el acompañamiento de las familias como pieza clave en el desarrollo académico y emocional de los menores.
Isaac Aguirre, delegado de la OMMEB en Coahuila, destacó el acompañamiento de las familias como pieza clave en el desarrollo académico y emocional de los menores. CORTESÍA

Miguel Ángel Hernández, por su parte, ha mostrado interés por esta disciplina desde el nivel preescolar. Sus padres, Laura Patricia Delgado y José Miguel Hernández, lo han acompañado en su participación en clubes y olimpiadas, donde ha obtenido medallas a nivel estatal y nacional. Además de las matemáticas, también se interesa por la robótica, el deporte y la música.

Alexis Robledo González combina su formación académica con actividades en robótica, programación y creatividad manual. Su participación en la olimpiada comenzó en 2024, cuando fue invitado a integrarse a la competencia de educación básica, avanzando hasta formar parte del proceso selectivo internacional. En el camino ha sido acompañado por sus padres, Susana González y Armando Robledo, quienes lo han impulsado a perseguir sus metas.

Según Isaac Aguirre, el papel de las familias en el acompañamiento de los menores ha sido un factor clave en su desarrollo académico y emocional. Asimismo, destacó que la amistad que han construido dentro y fuera de los entrenamientos también ha contribuido a su crecimiento.

$!José Patricio Flores Moreno, estudiante del Harmony School de Saltillo, logró su clasificación a la International Mathematics Competition en la categoría de primaria.
José Patricio Flores Moreno, estudiante del Harmony School de Saltillo, logró su clasificación a la International Mathematics Competition en la categoría de primaria. CORTESÍA
https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/colegios-particulares-de-saltillo-descartan-recortar-el-ciclo-escolar-HA20572005

Finalmente, señaló que su participación en la competencia internacional no representa un punto final, sino una etapa más dentro de un proceso de formación que ha implicado años de entrenamiento y disciplina.

“Para nosotros es motivo de mucha alegría. Ahora que ya clasificaron a la competencia internacional, representan un gran orgullo para todo el estado”, comentó Isaac Aguirre.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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