Adaptar contenido web para motores de IA, clave para turismo en Saltillo

Miguel Ledhesma, director fundador de la Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT), expuso a VANGUARDIA la importancia de adaptar la presencia digital de los destinos turísticos hacia las nuevas herramientas de búsqueda de información y recomendaciones.

La cadena de valor del turismo en ciudades que pueden recibir visitantes a la próxima Copa del Mundo como Saltillo, deben adaptar sus contenidos en internet para aparecer en los resultados de los motores de inteligencia artificial.

Para que ciudades como Saltillo puedan integrarse a esta tendencia y aprovechar eventos de relevancia regional, Ledhesma resaltó que las empresas, marcas y medios de comunicación deben trabajar para aparecer en los primeros lugares de recomendación de la IA.

Detalló que anteriormente la prioridad para el sector era el posicionamiento en buscadores tradicionales, sin embargo, el comportamiento del usuario ha evolucionado hacia consultas directas con modelos de lenguaje.

“Está cambiando mucho la forma en la que la gente ahora busca información, cómo busca recomendaciones y qué tiene que ver con la inteligencia artificial. Hasta no hace mucho, lo primordial era googlear la información”, señaló el experto.

Ledhesma estuvo esta semana en el XVI Congreso Internacional de Periodismo Turístico realizado este lunes 27 de abril en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

El ponente resaltó que hoy en día los viajeros recurren a herramientas tecnológicas para planificar sus estancias de una manera más personalizada, lo que obliga a las empresas a replantear su contenido en internet.

“Hoy muchos simplemente buscamos algún tipo de inteligencia artificial, el ChatGPT y le preguntamos: ¿Qué hoteles me recomienda según estas características en determinado lugar?”, afirmó Ledhesma.

Aclaró que este proceso de posicionamiento no es inmediato, ya que los motores de inteligencia artificial requieren de un tiempo determinado para procesar, validar y actualizar la información que encuentran en la red.

“Eso toma tiempo, porque además la inteligencia artificial no absorbe esa información minuto a minuto, sino que debe permanecer en el tiempo y cada tanto cuando se va actualizando se aprueba esa información”, expuso.

El director de la OMPT presentó un modelo bajo las siglas “CUERPO”, el cual sugiere que los contenidos digitales deben cumplir con características específicas para ser seleccionados por los algoritmos de nueva generación.

“Ser coherentes, ser universales, ser extremadamente claros y ordenados para que la IA nos elija a nosotros y eso no implica descuidar el SEO o esto de aparecer de forma orgánica en Google”, comentó.

PRESENCIA DIGITAL Y ACCESIBILIDAD

Ledhesma señaló que la inteligencia artificial se convertirá en un filtro necesario para conectar a las marcas con los consumidores finales en el futuro próximo, funcionando como un intermediario tecnológico.

“Estar atentos porque cada vez más la inteligencia artificial va a ser la intermediaria obligatoria entre la gente y las marcas”, subrayó.

Respecto a las localidades que no son sedes de grandes eventos pero se encuentran en zonas de influencia, como es el caso de Saltillo, el especialista destacó que el trabajo en la presencia digital permite la visibilización incluso de los sitios más alejados.

“Podemos estar incluso ser el pueblito más alejado y desconocido, pero si estoy trabajando en la presencia digital, la gente va a saber que existo”, afirmó.

No obstante, aclaró que la presencia en internet debe estar acompañada de condiciones de infraestructura y comunicación claras para los visitantes, pues la tecnología solo es el primer paso del viaje.

IDENTIDAD PROPIA Y HONESTIDAD

El experto cuestionó la preparación de los destinos en temas logísticos, pues la información debe ser precisa para que el turista pueda concretar su visita de manera segura y eficiente.

“¿Cómo hace la gente para llegar?, ¿las rutas están preparadas?, ¿la gente tiene información para saber por dónde ir o por dónde no ir para visitar el destino?”, señaló el director.

Para lograr esta visibilización, sugirió estrategias como la participación en ferias internacionales y la invitación a periodistas para generar contenido que resalte los atractivos locales de manera orgánica.

“Cuando los periodistas van pueden publicar contenido sobre el lugar y esa es otra gran manera de hacer que los destinos o los atractivos se visibilicen”, expuso.

Sobre la posibilidad de replicar fórmulas de éxito de otros países, enfatizó que cada lugar posee una historia e identidad única que debe ser respetada para que las estrategias funcionen según su contexto.

“Es necesario tener en cuenta la identidad y la historia de cada lugar para saber qué es lo que le puede funcionar. Lo que le pudo haber funcionado en pueblitos en Buenos Aires no significa que le funcione en pueblitos en México”, afirmó.