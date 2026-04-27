Tren AIFA-CDMX, recorta tiempos y costos para visitantes de Saltillo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró este domingo la segunda línea del tren suburbano Lechería-AIFA, con lo que se abre una nueva alternativa para los viajeros que se trasladan desde Saltillo hacia el centro de la Ciudad de México a través del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Hasta antes de esta apertura, una persona que viajaba desde la capital de Coahuila hacia el AIFA podía optar por autobuses de línea, combis o taxis, con variaciones en costos y tiempos de traslado.

El tren Buenavista-AIFA tiene un costo de 45 pesos, utilizando la Tarjeta de Movilidad Integrada, que puede adquirirse en las estaciones por 15 pesos. Autoridades han precisado que se trata de una tarifa promocional, por lo que se prevé un aumento posterior. De acuerdo con información oficial, el trayecto del AIFA a la estación Buenavista toma aproximadamente 43 minutos. A ello se suman, según Google Maps, otros 29 minutos de traslado desde Buenavista —que también conecta con el Metro— hasta la estación Bellas Artes. Es decir, el recorrido completo puede realizarse por 65 pesos —considerando también los cinco pesos del Metro, pagables con la misma tarjeta— y en un tiempo aproximado de una hora con 12 minutos.

De lunes a viernes, el tren opera de 5:00 a 00:00 horas; los sábados, de 6:00 a 00:00 horas; y domingos y días festivos, de 7:00 a 00:00 horas. Por su relación costo-beneficio, esta opción se perfila como una de las más convenientes para trasladarse al centro de la capital. ¿CUÁNTO TIEMPO TOMA CON OTROS MEDIOS? Como referencia para una comparativa realizada por VANGUARDIA, se consideraron tiempos y costos desde el AIFA hasta el Palacio de Bellas Artes, como punto representativo del centro de la Ciudad de México.

Una opción es viajar en transporte público mediante la Línea 1 del Mexibús hasta Indios Verdes y, desde ahí, continuar en Metro hacia Bellas Artes. De acuerdo con Google Maps, este recorrido toma alrededor de dos horas con 35 minutos. El costo es de 10 pesos en el transporte del Estado de México, a lo que se suman 15 pesos de la tarjeta y cinco pesos del Metro. En total, el traslado puede realizarse por 30 pesos.

Otra alternativa promovida en la página oficial del AIFA es el autobús, operado por las líneas Caminante y Ecolite, con tarifas de 134 y 130 pesos, respectivamente. Según Caminante, el tiempo estimado de traslado es de una hora con 20 minutos, dependiendo de las condiciones de tráfico.

También están disponibles taxis autorizados en el AIFA. Por ejemplo, Ataxsa ofrece servicio en vans para hasta 10 personas por 850 pesos. De acuerdo con la empresa, el recorrido dura aproximadamente una hora con 20 minutos. Además, en la plataforma DiDi se estimó que un viaje del AIFA a Bellas Artes representa una inversión cercana a 230 pesos, con un tiempo aproximado de una hora.

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