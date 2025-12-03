Adolescente provoca movilización en Parras tras amenazar a su familia con arma blanca

Coahuila
/ 3 diciembre 2025
    Adolescente provoca movilización en Parras tras amenazar a su familia con arma blanca
    Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a la adolescente, quien presentaba heridas leves y mostraba signos de intoxicación, según vecinos. FOTO: PEDRO PESINA/VANGUARDIA

Una menor de 14 años, presuntamente bajo los efectos de drogas, provocó la movilización de policías y paramédicos, luego de amenazar a su familia con un arma blanca

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Unidades de emergencia y elementos de seguridad pública acudieron a la colonia Los Ángeles, en Parras de la Fuente, tras el reporte de una menor agresiva.

La llamada al sistema de emergencias se registró alrededor de las 20:30 horas de ayer martes, solicitando apoyo urgente.

De acuerdo con el reporte, una adolescente de 14 años portaba un arma blanca y presuntamente intentaba agredir a miembros de su familia. Al arribar, los policías municipales la encontraron encerrada en el baño, desde donde amenazaba con lastimar a quien intentara detenerla.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención, pues presentaba pequeñas heridas en una mano. Cuando salió del baño, la menor mostraba signos de estar bajo los efectos de sustancias, según relataron vecinos de la zona.

Tras varios minutos, la joven logró tranquilizarse y quedó bajo el resguardo de su familia. Los oficiales únicamente emitieron recomendaciones y advirtieron que, de reincidir, sería puesta a disposición en Saltillo.

El incidente ocurrió en la calle Atotonilco, de la colonia Los Ángeles, un sector donde este tipo de situaciones se reportan con frecuencia.

