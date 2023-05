Adrián Guerra, el paletero de Ciudad Acuña que se robó el corazón de TikTok

Más de 10 mil dólares es lo que se rumora se ha logrado juntar por medio de diferentes donaciones; sin embargo, tal y como pasa en casos mediáticos de este corte, la gente ha comenzado a sospechar de malos manejos y a dudar de que el dinero se le esté entregando realmente a Adrián.

Hay comentarios que piden que le entreguen el dinero, otros con un tufo clasista señalan que lo afectan porque “solo están alimentando su mediocridad”, y algunos otros hasta le piden al periodista que lo auxilie a administrar las donaciones.

El movimiento comenzó con el mismo Auden, quien en una corta entrevista le brindó lo que sería el comienzo de una fuerte ayuda económica, de igual forma le regaló sus zapatos y le anticipó que la comunidad de internet lo quería ayudar.

Don Adrián se encuentra en una situación vulnerable, viviendo solo en un cuarto de aproximadamente tres por cinco metros, con un colchón en el suelo y pocas pertenencias, mientras paga 1400 pesos a la semana de renta.

Con una educación escasa y mucho sudor de su frente, es como don Adrián se mantiene viviendo al día, trabajando de paletero para una heladería en tiempo de calor y como dulcero el resto del año.

Tras el crecimiento de la comunidad y las donaciones, mucha gente expresó en los comentarios del vídeo de su última entrevista que sus declaraciones apuntan a que su familia “no se escucha de mucha confianza”, e incluso le solicitaron al periodista que lo auxilie en la administración del dinero.

Tanto fue el alcance de su caso que el dueño de la comercial de paleterías “La Michoacana Plus”, Rubén Jiménez, ha solicitado a sus seguidores de redes sociales le ayuden a localizar al hombre, con las intenciones de ayudarlo.

“Mi imaginación se fue a cuando vendía paletas, a cuando mis padres vendían paletas cuando estaba lloviendo, no me gusta cuando llueve porque me acuerdo cuando mis padres vendían paletas, llegaban y decían: ‘no se vendió nada’”, dijo Rubén Jiménez.