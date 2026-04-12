Advierte Diputado de Coahuila rezago en legislación sobre maltrato animal; México tercer lugar mundial
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Diputado coahuilense señala necesidad de ley federal para fortalecer acciones en los estados
El diputado local por el Partido Verde, Jorge Valdés advirtió que a nivel nacional México ocupa el tercer lugar en maltrato animal y el primero en perros en situación de calle.
En el caso de Coahuila, señaló que el estado se encuentra por debajo de la media nacional en casos de maltrato animal, el problema sigue siendo grave, especialmente en ciudades como Saltillo y la región Laguna, donde existen decenas de miles de perros en situación de calle.
A pesar de ello, señaló que la legislación a nivel nacional sigue siendo insuficiente. En ese sentido mencionó que a finales de 2024 la presidenta Claudia Sheinbaum propuso modificaciones constitucionales en materia de bienestar animal, estableciendo un plazo de 180 días para que el Congreso de la Unión emitiera la ley correspondiente. Sin embargo, indicó que ese plazo ya fue superado sin que se haya concretado la legislación.
“El Congreso de la Unión cuenta con 180 días para emitir ya la ley como tal. Bueno, decirles que ya han pasado más de 180 días, ya van 15 meses, y aún no han creado esa ley y necesitamos esa ley para poder armonizar en los estados y poderla llevar a cabo”, expresó.
El legislador explicó que, aunque en Coahuila podrían endurecerse las sanciones de manera inmediata, esto podría quedar sin efecto una vez que se emita la legislación federal, por lo que actualmente existe un vacío que limita la actuación estatal.
Asimismo, señaló que las sanciones vigentes en la entidad, como en casos de abandono, contemplan penas de cuatro meses a un año de prisión y multas que consideró insuficientes.
Ante este panorama, adelantó que buscará exhortar al Congreso de la Unión para que agilice la emisión de la ley general, con el fin de fortalecer el marco jurídico y mejorar la protección de los animales en el país.