Advierte Diputado de Coahuila rezago en legislación sobre maltrato animal; México tercer lugar mundial

El diputado local por el Partido Verde, Jorge Valdés advirtió que a nivel nacional México ocupa el tercer lugar en maltrato animal y el primero en perros en situación de calle.

En el caso de Coahuila, señaló que el estado se encuentra por debajo de la media nacional en casos de maltrato animal, el problema sigue siendo grave, especialmente en ciudades como Saltillo y la región Laguna, donde existen decenas de miles de perros en situación de calle.

A pesar de ello, señaló que la legislación a nivel nacional sigue siendo insuficiente. En ese sentido mencionó que a finales de 2024 la presidenta Claudia Sheinbaum propuso modificaciones constitucionales en materia de bienestar animal, estableciendo un plazo de 180 días para que el Congreso de la Unión emitiera la ley correspondiente. Sin embargo, indicó que ese plazo ya fue superado sin que se haya concretado la legislación.