Arrojan a perro a arroyo en Saltillo; temen que no haya sobrevivido tras lluvias

El caso fue reportado el sábado y, desde entonces, integrantes de la asociación Dignidad por los Animales A.C. iniciaron acciones para ubicar al perro y dar con el responsable, luego de recibir las imágenes donde se observa cómo el animal es lanzado desde una camioneta.

Un video que muestra a una persona arrojando a un perro a un arroyo en Saltillo —en Géminis y Nazario— encendió la indignación en redes sociales y activó una búsqueda exhaustiva. Hasta el momento, no se ha localizado al animal, y existe el temor de que no haya sobrevivido tras las lluvias registradas en la región.

“Primero, no es solamente abandono, es un claro y flagrante acto de crueldad, con todos los agravantes. Además, en un arroyo donde saben que corre agua en época de lluvia”, señaló Alejandro Gutiérrez, representante de la organización.

“Intentamos ese mismo día y al siguiente, pero en la noche hubo lluvia intensa y el arroyo creció. Nos ha sido difícil encontrarlo, aunque hemos hecho nuestro máximo esfuerzo”, dijo.

La asociación también dio aviso a la Fiscalía General del Estado, ya que en el video se aprecian elementos que podrían permitir la identificación del responsable.

“Ya dimos parte a las autoridades. Tenemos placas y otros datos que pueden servir para localizar a quien hizo esto; le compartimos todo a Julio Loera, delegado en la sureste de la FGE”, agregó.

El caso ha generado una amplia reacción en redes sociales, donde, de acuerdo con la organización, cientos de miles de personas han seguido el tema y compartido el material.

Más allá del hecho, Gutiérrez advirtió que este tipo de situaciones reflejan un problema de fondo en cuanto al maltrato animal en el país.

“No alcanzamos a entender qué está sucediendo en Saltillo. Ahora, México es el tercer país en el mundo con más actos de crueldad hacia los animales y el primero en Latinoamérica. Eso es muy preocupante”, señaló.

En ese contexto, hizo un llamado a las autoridades —Gobierno del Estado, Congreso de Coahuila y Ayuntamiento de Saltillo— para reforzar la educación y la legislación en la materia, al considerar que las normas actuales resultan insuficientes para atender estos casos.

“Nos urge una nueva ley que combata de manera efectiva la crueldad, el maltrato y el abandono. Es responsabilidad de todos como sociedad”, sostuvo.

La asociación también pidió a la ciudadanía colaborar en la búsqueda del animal y reportar cualquier información que permita ubicarlo, vivo o muerto, ya que ello forma parte del proceso para sustentar una posible denuncia.