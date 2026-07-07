Advierte exsecretario de Coahuila maxiproceso de EU contra 250 perfiles ligados al narco

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    Advierte exsecretario de Coahuila maxiproceso de EU contra 250 perfiles ligados al narco
    José Luis Pliego Corona aseguró que Estados Unidos integra investigaciones contra cientos de perfiles presuntamente vinculados con organizaciones del narcotráfico. OMAR SAUCEDO

José Luis Pliego aseguró que autoridades estadounidenses integran investigaciones contra políticos, funcionarios y empresarios presuntamente vinculados con organizaciones criminales

El exsecretario de Seguridad de Coahuila y especialista en seguridad nacional, José Luis Pliego Corona, afirmó que el gobierno de Estados Unidos prepara un maxiproceso penal que incluiría más de 200 perfiles de políticos, funcionarios públicos y empresarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones del narcotráfico.

En entrevista con VANGUARDIA, explicó que estas investigaciones se nutren de la información obtenida tras las detenciones de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, quienes —aseguró— cuentan con un amplio conocimiento de las redes políticas, financieras y empresariales que respaldaron al Cártel de Sinaloa durante las últimas tres décadas.

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”Sabemos, de acuerdo con la información que nos dan los amigos de los Estados Unidos, que solo en México estamos hablando de un maxiproceso que pudiera alcanzar alrededor de 200 a 250 perfiles. Hay que ver qué pasa en Centroamérica, qué pasa en Sudamérica, qué pasa en el resto del mundo”, expuso.

Pliego Corona sostuvo que las condiciones de reclusión de ambos líderes criminales han reducido prácticamente a cero su margen de negociación frente a agencias como la DEA y el FBI, limitando sus peticiones a asistencia médica, medicamentos o mejoras menores dentro de prisión.

”Cuando los dos más poderosos capos mexicanos del Cártel de Sinaloa son reducidos a negociar una mejor cama y medicinas, lo que nos enseña es el enorme poderío del Estado norteamericano”, afirmó.

Agregó que el mensaje de la justicia estadounidense también alcanza a quienes, durante años, formaron parte de las redes de protección política, financiera e industrial del crimen organizado.

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”Lo escribí en Milenio. Puse ‘Sálvese quien deba’. Es una carta abierta a quienes se hayan relacionado con ellos. Imaginemos un escenario a seis meses de 200 perfiles. ¿De dónde? Pues de todos lados. ¿Quiénes? Pues ahora sí que ellos saben”, expresó.

SOBERANÍA Y CRIMEN ORGANIZADO

Respecto a las posturas que apelan a la soberanía nacional frente a la intervención de agencias estadounidenses, Pliego Corona sostuvo que, desde la visión de ese país, dicho principio comienza a perderse cuando las organizaciones criminales sustituyen la autoridad del Estado.

”La soberanía se pierde cuando la autoridad constitucional es sustituida por organizaciones criminales. Ellos te dicen: ‘La soberanía se pierde cuando se desafía la capacidad para aplicar la ley y preservar el Estado de derecho’”, señaló.

Añadió que, bajo esa lógica, el debilitamiento institucional permitió la pérdida de control territorial y derivó en un saldo de aproximadamente 300 mil muertes por drogas en Estados Unidos, así como más de 200 mil homicidios y 130 mil personas desaparecidas en México.

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UNA ESTRATEGIA DE LARGO PLAZO

El exfuncionario consideró que la ofensiva estadounidense contra las principales organizaciones criminales asentadas en México se mantendrá durante la próxima década, independientemente de los cambios políticos en Washington.

Finalmente, advirtió que una postura de confrontación permanente con Estados Unidos podría representar altos costos políticos y económicos para México, debido a la estrecha relación bilateral en materia energética, alimentaria y de suministros médicos.

”Enfrentarte al imperio 10 años puede llegar a tener costos altísimos. Cuando tienes una dependencia monumental en energía, alimentos y medicinas de los norteamericanos, es un escenario sumamente complicado”, concluyó.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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