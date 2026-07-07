Se combate en Sinaloa a Mayos y Chapitos, afirma Harfuch

CDMX.- En medio de las acusaciones contra Estados Unidos por proteger y pactar con la familia de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que las operaciones federales en Sinaloa han alcanzado a todas las facciones del Cártel de Sinaloa. El funcionario sostuvo que las acciones han golpeado a Los Mayos, Los Chapitos y otras células criminales, pues la estrategia no se concentra en un solo grupo, sino en las estructuras que generan violencia en la entidad.

“Estas acciones han impactado distintas estructuras criminales, incluidas células vinculadas con las facciones en disputa de Los Mayos, de Los Chapos, pero también de otras células del Cártel de Sinaloa”, afirmó. “Estas acciones reflejan que la estrategia no se dirige contra una sola facción, sino contra todas las estructuras que generan violencia, que dañan a las familias sinaloenses, trafican drogas, privan de la libertad, agreden a la autoridad o mantienen capacidad operativa en la entidad”, agregó. VIOLENCIA EN SINALOA En la mañanera, García Harfuch confirmó que la confrontación entre las fracciones del Cártel de Sinaloa detonó una crisis de violencia tras la captura y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, el 25 de julio de 2024. De acuerdo con la presentación oficial, en septiembre de 2024 el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en Sinaloa aumentó 232 por ciento, luego de la llegada de Zambada y Joaquín Guzmán López a Santa Teresa, Nuevo México.

“Este pico de 234 por ciento es claramente después de la privación de la libertad, de la detención del Mayo Zambada”, señaló el Secretario. PLAN SINALOA El funcionario explicó que, en diciembre de 2024, el Gobierno federal puso en marcha el Plan Sinaloa, con mayor despliegue de fuerzas federales, trabajos de inteligencia, investigación y acciones focalizadas contra generadores de violencia. En junio de 2025, agregó, se presentó otro repunte por conflictos entre facciones, tras el cambio de grupo de Jorge Humberto, “El Perris”, y la célula de Los Avendaño, que dejaron a Los Chapitos para incorporarse a Los Mayos.

García Harfuch aseguró que, desde entonces, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso registra una reducción de 44 por ciento. El Secretario informó que el Gobierno federal mantiene un estado de fuerza de 16 mil 440 elementos de Defensa, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Guardia Nacional en Sinaloa. OPERACIONES CON DESPLIEGUE MILITAR El despliegue permite realizar presencia territorial en municipios de mayor incidencia delictiva, vigilancia en caminos y carreteras, operaciones contra laboratorios clandestinos, acciones contra células armadas y labores de inteligencia. De octubre de 2024 a junio de 2026, reportó, fueron detenidas 2 mil 540 personas por delitos de alto impacto en la entidad.

Entre los casos destacados mencionó la captura de Juan Carlos, “El Chavo Félix”, identificado como generador de violencia y operador financiero de un grupo criminal, y la de José Manuel, “Mono Canelo”, vinculado con homicidios, narcotráfico, privación ilegal de la libertad y agresiones armadas. También refirió la detención, en Mazatlán, de Daniel Alfredo, “El Cubano”, operador del Cártel de Sinaloa requerido por Estados Unidos por delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. DECOMISOS En Badiraguato, agregó, fue detenido Iván, “El Mantecas”, identificado como jefe de una fracción ligada a los Beltrán Leyva, junto con siete integrantes de su grupo. Entre octubre de 2024 y junio de 2026, las fuerzas federales aseguraron 94 mil 526 kilos de drogas, incluidos mil 319 kilos y 2 millones 297 mil 237 pastillas de fentanilo.

En el mismo periodo, reportó, fueron aseguradas 5 mil 989 armas de fuego, un millón 274 mil 433 cartuchos y 29 mil 854 cargadores, así como 2 mil 412 laboratorios y áreas de concentración, donde se localizaron más de 2 millones 644 mil litros y 352 mil kilos de sustancias químicas.

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