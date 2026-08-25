Advierte IMSS por posible repunte de casos de dengue durante septiembre en Coahuila

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    Advierte IMSS por posible repunte de casos de dengue durante septiembre en Coahuila
    Llantas, recipientes y otros objetos que acumulen agua pueden convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue, advirtió el IMSS. CORTESÍA

El organismo señaló que la acumulación de agua durante la temporada de lluvias genera condiciones para la reproducción del mosquito transmisor

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila advirtió sobre un posible incremento de casos de dengue durante septiembre, mes en el que, según el organismo, suele registrarse el pico de contagios al coincidir con la intensificación de las lluvias y la temporada de ciclones.

Ante este escenario, el médico epidemiólogo de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 91, Darío Maximino Ricardez Sánchez, recomendó eliminar objetos que puedan acumular agua en patios, azoteas y jardines, debido a que pueden convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus.

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Entre los objetos que deben mantenerse secos o retirarse mencionó llantas, envases y cubetas, principalmente durante la temporada de lluvias.

“El dengue no se transmite de una persona a otra, por ello año con año se intensifican las campañas de concientización respecto a las acciones para prevenirlo”, explicó el especialista.

SÍNTOMAS PUEDEN APARECER DÍAS DESPUÉS

Ricardez Sánchez señaló que los síntomas pueden manifestarse hasta 14 días después de la picadura. Entre las principales señales mencionó fiebre, dolor de cabeza, dolores articulares y musculares intensos, náuseas, vómito, ronchas y comezón.

$!El IMSS pidió acudir a recibir atención médica ante síntomas como fiebre, dolor muscular, náuseas o vómito y evitar la automedicación.
El IMSS pidió acudir a recibir atención médica ante síntomas como fiebre, dolor muscular, náuseas o vómito y evitar la automedicación. CORTESÍA

En casos graves, agregó, pueden presentarse hemorragias y moretones. El médico recomendó prestar especial atención a menores de edad y adultos mayores.

Ante la aparición de síntomas, el IMSS pidió acudir a recibir atención médica y evitar la automedicación, debido a que esta puede generar complicaciones.

$!Los síntomas del dengue pueden aparecer hasta 14 días después de la picadura del mosquito, de acuerdo con el especialista del IMSS.
Los síntomas del dengue pueden aparecer hasta 14 días después de la picadura del mosquito, de acuerdo con el especialista del IMSS. CORTESÍA

Una vez confirmado el diagnóstico, el organismo recomendó seguir las indicaciones médicas, guardar reposo y mantener una adecuada hidratación mediante el consumo de electrolitos orales.

PIDEN ELIMINAR CRIADEROS

Como medidas adicionales para reducir el riesgo de picaduras, Ricardez Sánchez sugirió colocar mosquiteros en puertas y ventanas, utilizar repelente y vestir ropa ligera que cubra brazos y piernas.

El especialista también recomendó utilizar insecticida cuando sea posible y mantener patios, jardines y azoteas libres de objetos donde pueda estancarse el agua durante las lluvias.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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