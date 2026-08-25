Visitará INEGI más de 4 mil hogares de Coahuila para levantar encuesta sobre ingresos y gastos

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    Visitará INEGI más de 4 mil hogares de Coahuila para levantar encuesta sobre ingresos y gastos
    Personal del INEGI recorrerá los 38 municipios de Coahuila para levantar la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. IA

El INEGI visitará cuatro mil 992 viviendas en los 38 municipios de Coahuila como parte de la ENIGH, encuesta que permitirá conocer los ingresos, gastos y condiciones socioeconómicas de los hogares

La coordinadora del INEGI en Coahuila, Sarai Arroyo Alonso, dio a conocer que durante las próximas semanas y hasta finales de noviembre de este año se estará levantando en el estado la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), cuyo objetivo es conocer el manejo económico en los hogares del país, así como el origen y distribución de sus recursos.

De acuerdo con la coordinadora, mientras que la encuesta estará integrada por la opinión de 106 mil hogares en todo el país, particularmente en Coahuila, el operativo contempla la visita a cuatro mil 992 viviendas distribuidas en los 38 municipios del estado, cuya información será levantada por 146 operadores del INEGI.

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La ENIGH, que comenzó su levantamiento el pasado agosto, se realiza cada dos años y la información obtenida sirve como insumo para el análisis no solo de los ingresos que se perciben en las entidades federativas y cuáles son los salarios más competitivos, sino también para conocer las condiciones socioeconómicas de los hogares y para el cálculo de la pobreza multidimensional.

De hecho, Sarai Alonso informó que, a diferencia de otras encuestas, el levantamiento de la ENIGH utiliza un método de siete días de consulta, pues en ella también se pretende conocer la dinámica del gasto corriente, como el destinado al transporte y otros aspectos de la vida diaria.

“Visitamos la vivienda seleccionada por siete días para estarles consultando tanto por sus gastos como por sus ingresos. Incluso, les dejamos un cuadernillo que se llama ‘Cuaderno de gastos diarios’, donde los encuestados van a estar registrando en cada renglón en qué gastaron por día. Es muy importante contestarlo porque así nosotros podemos tener una información de calidad”, dijo.

Sarai Alonso insistió en que esta información no solo sirve para que la población conozca la realidad de su entidad, sino también para que los tomadores de decisiones puedan elaborar políticas públicas acordes con las problemáticas y necesidades de cada región.

“Las personas que realizan políticas públicas, principalmente en materia social, pueden conocer el ámbito territorial y focalizar sus políticas hacia áreas en las que se tenga necesidad. Por ejemplo, preguntamos cómo es su alimentación, también sobre el rubro del acceso a la seguridad social, a servicios de salud o cómo se resuelve esta situación en los hogares mexicanos”, dijo.

Recordó que el personal que participa en el operativo puede ser identificado mediante el uniforme institucional, que consta de gorro, chaleco beige y mochila azul. Además, los encuestadores portan un gafete con nombre y folio que permite verificar su identidad a través del portal del INEGI.

Respecto a la ENIGH, también resaltó que los resultados no serán publicados inmediatamente después de concluir el levantamiento, pues esta es solo la primera etapa, que antecede a la revisión y análisis de la información. De acuerdo con la programación señalada por el instituto, los resultados definitivos se prevén para mediados de 2027.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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