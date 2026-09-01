Testamentos desde mil 500 pesos en Coahuila durante septiembre

El notario público Nicanor Moyeda Frías informó que, en el marco de esta iniciativa, se estableció una tarifa preferencial de 2,000 pesos para los testamentos universales que involucren un solo bien y un único heredero. Asimismo, los beneficiarios de la tarjeta MeraMera podrán acceder a un costo aún más accesible de 1,500 pesos.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el propósito de ofrecer certeza jurídica y proteger el patrimonio de las familias, durante el mes de septiembre se implementará una campaña especial para la elaboración de testamentos universales, impulsada mediante un acuerdo entre el Gobierno del Estado y el Colegio de Notarios de Coahuila.

Moyeda Frías subrayó la relevancia de este documento legal, al señalar que permite plasmar de forma clara la voluntad de las personas sobre sus bienes, previniendo así litigios y disputas familiares derivadas de la omisión de este trámite.

El fedatario reconoció que la cultura testamentaria registra niveles bajos de participación tanto en Piedras Negras como a nivel nacional, por lo que enfatizó la necesidad de intensificar la difusión sobre sus ventajas, especialmente aprovechando los descuentos vigentes durante septiembre.

Ante este panorama, recomendó a la ciudadanía acudir con un profesional del derecho para recibir asesoría personalizada y elegir la alternativa que mejor se adapte a su situación patrimonial.

Finalmente, el notario exhortó a la población a anticiparse a situaciones imprevistas y poner en orden su patrimonio, destacando que heredar seguridad jurídica es un acto de responsabilidad y tranquilidad para los seres queridos.