Testamentos desde mil 500 pesos en Coahuila durante septiembre

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Testamentos desde mil 500 pesos en Coahuila durante septiembre
    Durante septiembre se ofrecerán tarifas preferenciales para la elaboración de testamentos universales en Coahuila. ARCHIVO

El notario Nicanor Moyeda Frías exhortó a las familias a dejar certeza jurídica sobre su patrimonio

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el propósito de ofrecer certeza jurídica y proteger el patrimonio de las familias, durante el mes de septiembre se implementará una campaña especial para la elaboración de testamentos universales, impulsada mediante un acuerdo entre el Gobierno del Estado y el Colegio de Notarios de Coahuila.

El notario público Nicanor Moyeda Frías informó que, en el marco de esta iniciativa, se estableció una tarifa preferencial de 2,000 pesos para los testamentos universales que involucren un solo bien y un único heredero. Asimismo, los beneficiarios de la tarjeta MeraMera podrán acceder a un costo aún más accesible de 1,500 pesos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/condicionan-inscripcion-de-alumno-al-pago-de-cuota-escolar-en-secundaria-de-monclova-LJ23197738

Moyeda Frías subrayó la relevancia de este documento legal, al señalar que permite plasmar de forma clara la voluntad de las personas sobre sus bienes, previniendo así litigios y disputas familiares derivadas de la omisión de este trámite.

El fedatario reconoció que la cultura testamentaria registra niveles bajos de participación tanto en Piedras Negras como a nivel nacional, por lo que enfatizó la necesidad de intensificar la difusión sobre sus ventajas, especialmente aprovechando los descuentos vigentes durante septiembre.

Ante este panorama, recomendó a la ciudadanía acudir con un profesional del derecho para recibir asesoría personalizada y elegir la alternativa que mejor se adapte a su situación patrimonial.

Finalmente, el notario exhortó a la población a anticiparse a situaciones imprevistas y poner en orden su patrimonio, destacando que heredar seguridad jurídica es un acto de responsabilidad y tranquilidad para los seres queridos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Testamentos

Localizaciones


Coahuila
Piedra Negras

Organizaciones


Gobierno de Coahuila

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Fue en 2025 que Don Artemio fue incluido en la Guía MB100 2026, convirtiéndose en el único restaurante de Coahuila entre los mejores de México.

Don Artemio rinde homenaje a Saltillo con nuevo mural y finaliza su remodelación
Regreso a clases

Regreso a clases
true

El problema está en que la seguridad no nos importa
true

POLITICÓN: ¿Alfonso Cepeda en BMW prestado y con placas ocultas? La insultante defensa del líder magisterial
Complejos como Parque Centro y Paseo Villalta han adecuado sus instalaciones al aire libre para responder a la creciente demanda de espacios integrales para mascotas.

Saltillo: Estas son las plazas, cafeterías y restaurantes ‘pet friendly’ para visitar
Este domicilio en la colonia Ampliación Real de Peña fue cateado la noche de este lunes tras la investigación que se abrió en donde se considera posible trata de personas.

Saltillo: Catean supuesta casa de masajes donde obligaban a trabajadoras a sostener relaciones; detienen a dos personas
Isabelle Sava, medallista mundial de taekwondo y una de las jóvenes promesas de Reino Unido, falleció a los 19 años después de sufrir un paro cardíaco mientras dormía.

Muere a los 19 años Isabelle Sava, joven promesa del taekwondo británico
Fotografía publicada por Grand Canyon National Park en su cuenta oficial de Facebook que muestra los daños tras las inundaciones repentinas en el Parque Nacional del Gran Cañón.

Sorprende a visitantes repentinas inundaciones en el Gran Cañón, que dejan 15 desaparecidos y decenas de evacuados