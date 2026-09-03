Advierten por fraudes con autos anunciados como regularizados

Ernesto Prado, coordinador fiscal general de Coahuila, precisó que únicamente fueron atendidos los casos de propietarios que iniciaron su procedimiento ante el Registro Público Vehicular (Repuve) antes del 31 de diciembre de 2025 y que posteriormente tenían pendiente completar su registro ante las autoridades estatales.

La regularización de vehículos de procedencia extranjera llegó a su fin para quienes no realizaron el trámite dentro del plazo establecido, por lo que autoridades fiscales de Coahuila alertaron sobre posibles engaños en la venta de unidades que son ofrecidas como “regularizadas” a través de redes sociales.

“Nosotros solamente regularizamos aquellos que hayan hecho su trámite hasta antes del 31 de diciembre ante el Repuve y que tal vez no habían hecho su registro aquí con nosotros, pero ya ese tema cerró”, señaló.

LLAMAN A VERIFICAR LA SITUACIÓN LEGAL

Ante el cierre del esquema, el funcionario advirtió que en redes sociales continúan apareciendo ofertas de vehículos conocidos como “chocolate”, presentados por vendedores como unidades que ya cuentan con una regularización vigente.

Sin embargo, aclaró que actualmente no existe un programa abierto para regularizar este tipo de automóviles, por lo que recomendó a los interesados verificar directamente la situación jurídica y documental de la unidad antes de entregar cualquier cantidad de dinero.

Prado señaló que una publicación en redes sociales, así como las placas o documentos mostrados por el vendedor, no constituyen por sí mismos una garantía de que el vehículo se encuentre legalmente en el país.

Explicó que todavía existe la posibilidad de legalizar un automóvil de procedencia extranjera mediante un proceso de importación ante la Federación, aunque se trata de un mecanismo distinto a la regularización que estuvo vigente y que representa un costo considerablemente mayor.

Para concretar una importación legal, el propietario debe acudir a una aduana y realizar el procedimiento con un agente aduanal, además de cubrir las contribuciones correspondientes, entre ellas el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto General de Importación, de acuerdo con las características de la unidad.

El coordinador fiscal general indicó que esta alternativa implica mayores gastos, por lo que son pocas las personas que optan por importar un vehículo bajo este esquema.

Recordó que el anterior programa de regularización establecía un pago de 2 mil 500 pesos a la Federación, mientras que la importación está sujeta a otro tipo de impuestos, requisitos y disposiciones.

Finalmente, exhortó a la población a no confiar únicamente en supuestas compañías regularizadoras ni en la documentación que presenten los vendedores, y a verificar directamente ante las autoridades la situación legal del vehículo antes de concretar cualquier operación.