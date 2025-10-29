UBER gana suspensión definitiva; podrá operar en aeropuerto de Torreón y taxistas se inconforman

TORREÓN, COAH.- Luego de que una jueza de distrito en materia administrativa concediera la suspensión definitiva a UBER para que pueda operar en las terminales aéreas, taxistas que operan en el Aeropuerto Internacional “Francisco Sarabia” de Torreón, dicen que será una competencia desleal.

Esto porque aseguran, los conductores de la plataforma no pagan impuestos y no están registrados ante la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad en Coahuila.

Georgina Contreras, encargada de los taxis del aeropuerto, dijo que habrá que esperar las determinaciones también del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), .

Explicó que tienen 14 taxis asignados al aeropuerto en esta ciudad que trabajan coordinados con la empresa OMA, que revisa en forma cotidiana permisos y tarjetones, para que todos los choferes cumplan con su licencia vigente y exámenes médicos y toxicológicos.

“Entonces claro que sería una competencia desleal que se les permita venir a recoger el pasaje así nomás”, destacó.

Todo pasajero que toma un taxi en el aeropuerto recibe un boleto que le da garantía en su viaje, son taxis seguros, los choferes están debidamente registrados y las tarifas van en la zona metropolitana de La Laguna de los 200 a 400 pesos por viaje, de acuerdo con la distancia a recorrer.

En el Aeropuerto Internacional de Torreón operan dos bases de taxi, con catorce unidades cada una y la línea de Transportación Terrestre con otros 24 vehículos.

Con más de 15 años prestando el servicio, sin problemas, sin accidentes, considera que eso es una carta de presentación más que válida, para asegurar que el servicio que se brinda es de primer nivel.

UBER TIENE PERMISO

Por su parte, la aplicación de transporte privado UBER anunció que obtuvo una suspensión definitiva otorgada por una jueza federal, la cual permitirá que sus socios conductores puedan recoger y dejar pasajeros en aeropuertos sin riesgo de ser detenidos.

En un comunicado, la empresa informó que la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa resolvió a su favor, impidiendo que la Guardia Nacional realice detenciones relacionadas con viajes generados a través de la plataforma.