Afirma Gobernador desde Torreón: cero impunidad en caso de exalcaldesa Tania Flores

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Coahuila
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    Afirma Gobernador desde Torreón: cero impunidad en caso de exalcaldesa Tania Flores
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó en Torreón que su administración no brindará protección política a exfuncionarios investigados por posibles irregularidades o actos de corrupción. SANDRA GÓMEZ

El mandatario afirmó que su administración no protegerá a exfuncionarios investigados y pidió que las indagatorias se conduzcan por la vía jurídica

TORREÓN, COAH. - El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, manifestó su plena coincidencia con la política de “cero impunidad” expresada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respecto de las investigaciones que involucran a la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra.

El mandatario estatal aseguró que su administración no brindará protección ni respaldo político a ningún exfuncionario que sea investigado por posibles irregularidades o actos de corrupción, y subrayó que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar responsabilidades conforme a derecho.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-tania-flores-queda-en-prision-preventiva-por-primera-causa-falta-resolucion-de-nueva-acusacion-ID22031786

“Estamos en la misma sintonía y al pendiente de este tema, que es 100 por ciento jurídico. Si fuera un asunto político no tendría sentido, sobre todo después de los resultados de la última elección en el estado”, expresó.

Jiménez Salinas sostuvo que la actuación de las instituciones debe enviar un mensaje claro a la sociedad: en Coahuila la Ley se aplica sin distinciones, independientemente de filiaciones partidistas, cargos públicos o intereses particulares.

Indicó que el Gobierno del Estado mantendrá una postura de respeto a las investigaciones y a los procedimientos legales, sin interferir en las indagatorias ni anticipar conclusiones sobre el caso.

“Con esto se manda el mensaje de que aquí se aplica la ley de manera pareja. Coahuila es un estado de instituciones fuertes, donde quienes pretendan delinquir o violar la ley se topan con pared y con la actuación contundente de las autoridades”, afirmó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/vinculan-a-proceso-por-segunda-causa-a-tania-flores-seguira-en-prision-preventiva-PD22038733

El Gobernador reiteró que el fortalecimiento del Estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas constituyen principios fundamentales de su administración, por lo que cualquier señalamiento contra servidores o exservidores públicos deberá ser aclarado ante las instancias correspondientes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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