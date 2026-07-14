Afirma Gobernador desde Torreón: cero impunidad en caso de exalcaldesa Tania Flores
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El mandatario afirmó que su administración no protegerá a exfuncionarios investigados y pidió que las indagatorias se conduzcan por la vía jurídica
TORREÓN, COAH. - El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, manifestó su plena coincidencia con la política de “cero impunidad” expresada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respecto de las investigaciones que involucran a la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra.
El mandatario estatal aseguró que su administración no brindará protección ni respaldo político a ningún exfuncionario que sea investigado por posibles irregularidades o actos de corrupción, y subrayó que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar responsabilidades conforme a derecho.
“Estamos en la misma sintonía y al pendiente de este tema, que es 100 por ciento jurídico. Si fuera un asunto político no tendría sentido, sobre todo después de los resultados de la última elección en el estado”, expresó.
Jiménez Salinas sostuvo que la actuación de las instituciones debe enviar un mensaje claro a la sociedad: en Coahuila la Ley se aplica sin distinciones, independientemente de filiaciones partidistas, cargos públicos o intereses particulares.
Indicó que el Gobierno del Estado mantendrá una postura de respeto a las investigaciones y a los procedimientos legales, sin interferir en las indagatorias ni anticipar conclusiones sobre el caso.
“Con esto se manda el mensaje de que aquí se aplica la ley de manera pareja. Coahuila es un estado de instituciones fuertes, donde quienes pretendan delinquir o violar la ley se topan con pared y con la actuación contundente de las autoridades”, afirmó.
El Gobernador reiteró que el fortalecimiento del Estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas constituyen principios fundamentales de su administración, por lo que cualquier señalamiento contra servidores o exservidores públicos deberá ser aclarado ante las instancias correspondientes.