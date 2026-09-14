Agentes de la Patrulla Fronteriza de EU rescatan a tres personas encerradas en un vagón de tren

DEL RÍO, TX.- Por segunda ocasión en las últimas semanas, agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Del Rio rescataron a un grupo de migrantes que había sido encerrado dentro de un vagón de carga por presuntos traficantes de personas. Durante la tarde del 7 de septiembre, agentes asignados a la Estación de Uvalde inspeccionaban un tren de carga detenido en una vía secundaria cerca de Knippa, cuando un canino de la Patrulla Fronteriza alertó sobre un vagón especializado en el transporte de vehículos, conocido como autorack.

Al revisar el vagón, los agentes localizaron a tres personas que se encontraban encerradas y no podían salir por sus propios medios. Los migrantes, un ciudadano mexicano, uno nicaragüense y uno hondureño, permanecían ocultos en las bateas de camionetas tipo pick-up. Tras ser localizados, fueron trasladados a la Estación de Uvalde para su procesamiento. El pasado 30 de agosto, agentes de la misma estación rescataron a otras ocho personas que se encontraban en un vagón similar, también sobre la misma vía secundaria. “Históricamente, los intentos de entrada ilegal a través de trenes han tenido resultados trágicos”, señaló Anthony “Scott” Good, agente jefe del Sector Del Rio.

“Esta es la segunda vez en dos semanas que nuestros agentes rescatan a personas encerradas en un vagón de tren en este lugar. La Patrulla Fronteriza exhorta a cualquiera que considere tomar una medida tan imprudente a comprender que su decisión podría terminar en desastre”, agregó. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos señaló que, bajo el liderazgo del presidente Donald J. Trump y del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, sus agentes, en coordinación con otras corporaciones de seguridad, continúan trabajando para garantizar la seguridad de las comunidades.