Agentes de la Patrulla Fronteriza de EU rescatan a tres personas encerradas en un vagón de tren

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Agentes de la Patrulla Fronteriza de EU rescatan a tres personas encerradas en un vagón de tren
    Por segunda vez agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector de Del Rio rescataron a un grupo de migrantes habían sido encerrados dentro de un vagón de carga de ferrocarril. Cortesía Patrulla Fronteriza

Agentes de la Patrulla Fronteriza de la Estación de Uvalde realizaban una inspección de un tren de carga cuando detectaron el vagón

DEL RÍO, TX.- Por segunda ocasión en las últimas semanas, agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Del Rio rescataron a un grupo de migrantes que había sido encerrado dentro de un vagón de carga por presuntos traficantes de personas.

Durante la tarde del 7 de septiembre, agentes asignados a la Estación de Uvalde inspeccionaban un tren de carga detenido en una vía secundaria cerca de Knippa, cuando un canino de la Patrulla Fronteriza alertó sobre un vagón especializado en el transporte de vehículos, conocido como autorack.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/casa-del-migrante-saltillo-reporta-caida-del-70-en-flujo-durante-2025-EB19811151

Al revisar el vagón, los agentes localizaron a tres personas que se encontraban encerradas y no podían salir por sus propios medios.

Los migrantes, un ciudadano mexicano, uno nicaragüense y uno hondureño, permanecían ocultos en las bateas de camionetas tipo pick-up. Tras ser localizados, fueron trasladados a la Estación de Uvalde para su procesamiento.

El pasado 30 de agosto, agentes de la misma estación rescataron a otras ocho personas que se encontraban en un vagón similar, también sobre la misma vía secundaria.

“Históricamente, los intentos de entrada ilegal a través de trenes han tenido resultados trágicos”, señaló Anthony “Scott” Good, agente jefe del Sector Del Rio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rescatan-a-12-migrantes-secuestrados-en-ciudad-juarez-detienen-a-tres-personas-PC23472940

“Esta es la segunda vez en dos semanas que nuestros agentes rescatan a personas encerradas en un vagón de tren en este lugar. La Patrulla Fronteriza exhorta a cualquiera que considere tomar una medida tan imprudente a comprender que su decisión podría terminar en desastre”, agregó.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos señaló que, bajo el liderazgo del presidente Donald J. Trump y del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, sus agentes, en coordinación con otras corporaciones de seguridad, continúan trabajando para garantizar la seguridad de las comunidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cruce Fronterizo
Seguridad

Localizaciones


Texas
Del Río

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Presupuesto 2027

Presupuesto 2027
Paridad e inclusión: la agenda perdida del IEC

Paridad e inclusión: la agenda perdida del IEC
true

Coahuila: la anomalía electoral

La Auditoría Superior de la Federación detectó pagos a productores que no cumplían con los requisitos para recibir el precio de garantía, recursos entregados después de la muerte de proveedores y operaciones de leche cuya recolección no pudo ser acreditada.

Liconsa bajo la lupa: ASF detecta pagos irregulares por 45 millones y señala operaciones en Coahuila
El senador rechaza que el caso sea una persecución política contra Ganem

Detención de Pepe Ganem es ‘el principio de la justicia’: Senador Luis Fernando Salazar
Corredores tomaron la salida en Avenida Universidad para participar en la quinta edición de Corriendo Juntos Contra el Hambre.

Corriendo Juntos Contra el Hambre 2026: así fue la carrera en Saltillo
De izquierda a derecha, John Swinney, primer ministro de Escocia; Michelle O’Neill, primera ministra de Irlanda del Norte; Rhun ap Iowerth, primer ministro de Gales.

Jefes de Gobierno de Irlanda del Norte, Escocia y Gales se reunirán para planificar separación del Reino Unido: Informe
Dario Amodei, dirigente de Anthropic, sentenció que de no controlar los avances de la IA, esta podría obtener el control total del Internet.

Coinciden gigantes de la IA en bajar su ritmo de desarrollo por riesgos como el caso ‘OpenAI-Hugging Face’