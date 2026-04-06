Casa del Migrante Saltillo reporta caída del 70% en flujo durante 2025

El documento atribuye este descenso a las medidas restrictivas aplicadas por Estados Unidos, entre ellas la cancelación de citas mediante la aplicación CBP One, el reforzamiento de controles en la frontera y un discurso institucional más disuasivo, factores que limitaron el avance de miles de personas en movilidad.

La Casa del Migrante Saltillo dio a conocer su informe anual 2025, en el que destaca una reducción cercana al 70 por ciento en la llegada de personas en tránsito, en comparación con el año previo.

Este escenario modificó de manera significativa la dinámica migratoria, al provocar que un mayor número de personas quedara varado en territorio mexicano, sin posibilidades inmediatas de continuar su trayecto.

ESTANCIAS PROLONGADAS Y PRESIÓN OPERATIVA

A pesar de la baja en llegadas, el albergue registró un incremento en el tiempo de permanencia de quienes reciben atención, derivado de la incertidumbre legal, la falta de alternativas para regularizar su situación y condiciones de salud, tanto físicas como emocionales.

El informe también advierte sobre la presencia de enfermedades crónico-degenerativas y afectaciones en salud mental, lo que ha elevado el nivel de complejidad en los servicios brindados.

En el ámbito financiero, la Casa del Migrante enfrentó un contexto adverso por la disminución de apoyos internacionales, lo que impactó directamente en su capacidad operativa y obligó a optimizar recursos humanos y materiales.

Frente a ello, se implementaron estrategias para diversificar fuentes de financiamiento, mediante la vinculación con donantes locales e internacionales, así como el impulso a programas de voluntariado.

El reporte concluye que, aunque el número de personas atendidas disminuyó, los desafíos se intensificaron, lo que exige respuestas más integrales, sostenibles y centradas en la dignidad de la población en movilidad