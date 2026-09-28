¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

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    ¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención
    Partadas de los libros que esta semana te recomendamos leer. Fondo de Cultura Económica

Esta semana te recomendamos; “Los invisibles” de Sergio Ocampo Madrid, “Nuestros dones” de Juliana Gómez Nieto, “La vanguardia del mundo. Como América Latina creó la modernidad, la nación y la democracia en el siglo XIX de James E. Sanders” y “Gordito” de Antonio García Ángel

Los invisibles de Sergio Ocampo Madrid

En este libro de cuentos, por un lado, lo insólito se encuentra con lo cotidiano. Por otro, lo trágico y lo jocoso se intersecan. Exalta magistralmente el patetismo humano a la vez que relata con sutileza los miedos, lo inconcluso, lo imposible como artefacto de la mente, en una crítica mordaz a las convenciones morales de nuestra sociedad. Una antología que retrata lo que somos como especie, anímica y mentalmente, y que trasciende las fronteras culturales. En cada cuento de este libro, la palabra de Sergio Ocampo Madrid nos invita a vislumbrar el lado oculto del mundo: nos impulsa a percibir lo que ha dejado de ser visto, nos traza el camino para ver a los invisibles.

Nuestros dones de Juliana Gómez Nieto

Es una novela llena de campo, de música de cantina, de mujeres poderosas, sufridas, pero no sufridoras; tiene las historias de tantas colombianas contenidas en sus páginas, la vida entre botas, machetes, cerdos, gallinas y terneros. Tiene jerga de monte, es honesta, fresca, poética y poderosa y no se parece a ninguna. Trabaja bella y poéticamente la enfermedad, el cuerpo, la locura y el cuidado.

La vanguardia del mundo. Como América Latina creó la modernidad, la nación y la democracia en el siglo XIX de James E. Sanders

Existe un mito persistente según el cual Europa y Estados Unidos inventaron la democracia, mientras que los países de América Latina se dedicaron a imitarlos. Sin embargo, a mediados del siglo xix, la mayoría de las repúblicas del mundo se encontraba en América Latina. Allí, los pueblos experimentaron con el republicanismo y la democracia, dando origen a nuevas visiones de la modernidad. En lugar de mirar a Europa como la cuna exclusiva de la civilización, colombianos y mexicanos imaginaron que el futuro surgiría de sus propias sociedades. Así, el signo más relevante de la modernidad no fue la cultura europea, sino el impulso republicano de las sociedades americanas.

Gordito de Antonio García Ángel

El Ciego Dávila es solterón, vive con su madre, trabaja en un banco y tiene una miopía tan abundante como sus kilos de más. No tiene otras razones para seguir viviendo que sus jornadas de pesca dominical. Uno de esos domingos, cuando se dirige a la laguna donde acostumbra a pescar, un par de chicas muy hermosas le piden un aventón. Desde que le dicen Llévanos, gordito, Dávila no se puede resistir a su embrujo ni a las consecuencias de ese encuentro tan particular.

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Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

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