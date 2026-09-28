Promoverán clave SLW para fortalecer estadísticas de viajeros de Saltillo

El director de la OCV Saltillo, Raúl Rodarte Leos, explicó que la clave permite identificar el origen del cliente al momento de adquirir un boleto, lo que posteriormente facilita generar estadísticas e información sobre el comportamiento de los viajeros.

La Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo (OCV) iniciará una campaña para promover el uso de la clave aérea de Saltillo, SLW, entre agencias de viajes y prestadores de servicios, con el objetivo de que las aerolíneas identifiquen correctamente a los pasajeros cuyo origen es la ciudad, aunque sus vuelos se comercialicen o realicen a través de Monterrey.

Señaló que algunas agencias de viajes locales comercializan paquetes hacia diferentes destinos y, en determinados casos, utilizan la clave MTY, correspondiente a Monterrey, aunque el cliente sea originario de Saltillo.

Rodarte Leos explicó que las aerolíneas determinan la apertura de nuevas frecuencias con base en las estadísticas de demanda con las que cuentan, por lo que consideró importante que los viajeros de Saltillo queden identificados correctamente, aun cuando utilicen el aeropuerto de Monterrey.

Como parte de esta estrategia, la OCV promoverá el uso de la clave SLW mediante folletería y otras publicaciones dirigidas a agencias de viajes y usuarios.

VISITA DE INSPECCIÓN

Una delegación de jóvenes que participan en la organización del Encuentro Internacional de Premios Nobel de la Paz, previsto para 2027, realizará una visita de inspección a Saltillo del 2 al 12 de octubre.

Durante su estancia, los integrantes de la delegación también tendrán acercamientos con universidades para presentar el proyecto y dar a conocer los cursos en línea relacionados con el encuentro.

Rodarte Leos recordó que Saltillo busca ser sede de este evento, que contempla la participación de alrededor de mil jóvenes y se realizaría entre septiembre y noviembre de 2027.