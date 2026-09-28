¿Cómo solicitar una pensión del IMSS? Requisitos y documentos que necesitas
Estos son los pasos, requisitos y tiempos que debes considerar antes de iniciar el proceso.
El trámite de pensión ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por cesantía en edad avanzada o vejez requiere cumplir determinadas condiciones de edad, semanas cotizadas y situación laboral.
Para una pensión por cesantía en edad avanzada es necesario tener al menos 60 años, mientras que la pensión por vejez se solicita a partir de los 65 años.
El régimen bajo el cual cotizaste también es determinante. Quienes pertenecen a la Ley del Seguro Social de 1973 necesitan acreditar al menos 500 semanas de cotización. Para quienes se encuentran bajo la Ley de 1997, en 2026 se requieren 875 semanas.
REVISA TUS DATOS ANTES DE INICIAR EL TRÁMITE
Una de las recomendaciones para evitar retrasos consiste en revisar con anticipación que toda la información personal coincida entre los documentos oficiales y los registros del IMSS.
Entre los datos que conviene verificar se encuentran el nombre completo, CURP, Número de Seguridad Social (NSS), RFC y la información registrada en la Afore.
También es importante comprobar que la homoclave del RFC coincida con la que aparece en los registros de la administradora de fondos para el retiro.
Cualquier diferencia en nombres, fechas, datos personales o documentos de los beneficiarios puede generar revisiones adicionales e incluso afectar la resolución del trámite.
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS PARA SOLICITAR LA PENSIÓN?
Para iniciar el proceso debes contar con identificación oficial vigente, CURP, NSS, correo electrónico y una cuenta bancaria con CLABE a nombre del solicitante.
Además, al continuar el trámite de manera presencial, el IMSS solicita documentos como comprobante de domicilio reciente, acta de nacimiento y un documento expedido por la institución bancaria donde se identifique la CLABE.
En caso de registrar beneficiarios, también deberán revisarse los documentos que acrediten los vínculos correspondientes.
¿CÓMO INICIAR EL TRÁMITE ANTE EL IMSS?
El proceso puede comenzar mediante la plataforma Mi Pensión Digital, donde el trabajador puede validar información y realizar una presolicitud.
Después de completar esta etapa, es necesario acudir a la ventanilla de Control de Prestaciones de la Unidad de Medicina Familiar que corresponda, generalmente en horario de atención de 8:00 a 15:00 horas.
También existe la posibilidad de comenzar el procedimiento directamente de manera presencial.
¿CUÁNTO TARDA EL IMSS EN RESOLVER UNA PENSIÓN?
El tiempo de resolución puede variar dependiendo del régimen, la situación del trabajador y la revisión de sus documentos.
Cuando el último empleo correspondía al régimen obligatorio, el plazo señalado para resolver es de 12 días hábiles una vez entregada la documentación completa.
En casos relacionados con la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, como la Modalidad 40, el proceso puede requerir una revisión más extensa y prolongarse durante varias semanas o meses.
Por ello, especialistas en retiro recomiendan comenzar la preparación con anticipación, incluso alrededor de un año antes del retiro, para detectar y corregir posibles inconsistencias.
¿QUÉ PASA CUANDO EL IMSS EMITE LA RESOLUCIÓN?
La resolución determina si la pensión es otorgada, negada o modificada. Si resulta favorable, el documento establece información como el régimen aplicable, semanas reconocidas, monto de la pensión y, cuando corresponda, el pago retroactivo.
Por ello, antes de aceptar el resultado es importante revisar cuidadosamente todos los datos incluidos en la resolución.