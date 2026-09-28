¿Cómo solicitar una pensión del IMSS? Requisitos y documentos que necesitas

El trámite de pensión ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por cesantía en edad avanzada o vejez requiere cumplir determinadas condiciones de edad, semanas cotizadas y situación laboral.

Para una pensión por cesantía en edad avanzada es necesario tener al menos 60 años, mientras que la pensión por vejez se solicita a partir de los 65 años.

El régimen bajo el cual cotizaste también es determinante. Quienes pertenecen a la Ley del Seguro Social de 1973 necesitan acreditar al menos 500 semanas de cotización. Para quienes se encuentran bajo la Ley de 1997, en 2026 se requieren 875 semanas.

REVISA TUS DATOS ANTES DE INICIAR EL TRÁMITE

Una de las recomendaciones para evitar retrasos consiste en revisar con anticipación que toda la información personal coincida entre los documentos oficiales y los registros del IMSS.

Entre los datos que conviene verificar se encuentran el nombre completo, CURP, Número de Seguridad Social (NSS), RFC y la información registrada en la Afore.

También es importante comprobar que la homoclave del RFC coincida con la que aparece en los registros de la administradora de fondos para el retiro.

Cualquier diferencia en nombres, fechas, datos personales o documentos de los beneficiarios puede generar revisiones adicionales e incluso afectar la resolución del trámite.

¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS PARA SOLICITAR LA PENSIÓN?