Javier Aguirre acepta el reto del Valencia: “No se le puede decir que no”

Durante su presentación en Mestalla, Aguirre dejó claro que su decisión de aceptar el cargo fue prácticamente inmediata. El técnico explicó que la historia del Valencia, su afición y el peso que tiene el club en el futbol español fueron factores determinantes para asumir el puesto.

Javier Aguirre ya tiene nuevo desafío en el futbol español. El entrenador mexicano fue presentado oficialmente este lunes como técnico del Valencia CF, club al que llega con la misión de cambiar el rumbo de un equipo que atraviesa un mal inicio en LaLiga.

“Lo único que quieren es que les demos victorias”, afirmó.

El estratega mexicano reconoció que conoce de cerca la presión que existe en Mestalla, incluso por haber visitado el estadio como entrenador rival. Para Aguirre, uno de los primeros objetivos será recuperar la conexión entre el equipo y una afición que, según sus propias palabras, está cansada de escuchar promesas y espera resultados sobre la cancha.

“No se le puede decir que no al Valencia, nunca”, señaló Aguirre, quien estuvo acompañado por Braulio Vázquez, nuevo director deportivo de la institución.

CONFIANZA EN EL PLANTEL

Aguirre identificó dos elementos sobre los cuales pretende construir su proyecto: el talento individual de los futbolistas y el trabajo de las fuerzas básicas.

Su intención será convencer a los jugadores de que tienen un papel importante dentro del equipo y recuperar la confianza de un plantel que ha tenido dificultades en el comienzo de la temporada.

“Con la historia que tiene este club no puedes perder partidos que no debes perder ni deambular por el campo”, expresó.

El Valencia llega a este cambio de entrenador después de un arranque complicado en LaLiga. Tras siete jornadas, el conjunto se encuentra en los últimos puestos de la clasificación, con una sola victoria, situación que también ha generado inconformidad entre sus seguidores.

La llegada de Aguirre forma parte de una reestructuración que incluyó la salida de Carlos Corberán del banquillo y la incorporación de Braulio Vázquez a la dirección deportiva, además de la salida de Ron Gourlay como responsable del área de futbol.

AGUIRRE Y SU VÍNCULO CON RAFA MÁRQUEZ

Durante la presentación también apareció la Selección Mexicana. Aguirre reveló que recientemente conversó con Rafael Márquez, quien tomó el cargo de entrenador del combinado nacional después de la etapa del propio Aguirre.

El técnico del Valencia aseguró que mantiene una buena relación con Márquez y que está disponible para apoyarlo cuando sea necesario.

“Rafa sabe que estaré para lo que necesite: una llamada, una opinión”, comentó Aguirre.

Con su llegada al Valencia, el mexicano afrontará su séptima experiencia como entrenador en la máxima categoría española.

Su recorrido comenzó con Osasuna entre 2002 y 2006. Después dirigió al Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca, antes de asumir este nuevo reto.

Ahora, Aguirre vuelve a LaLiga para intentar cambiar la dinámica del Valencia. El mensaje que llevó a Mestalla fue directo: menos discursos y más resultados.