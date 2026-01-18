AIERA advierte retos globales tras ajustes en plantilla laboral de General Motors

El dirigente de la AIERA, Diego Gándara, calificó como lamentable el anuncio de despidos masivos en la planta de General Motors en Ramos Arizpe, señalando que la pérdida de empleos afecta directamente a la estabilidad económica de la zona.

Esta decisión responde a una transición operativa hacia un solo turno de producción, motivada principalmente por el comportamiento de la demanda actual de vehículos eléctricos en el mercado internacional, explicó el líder empresarial.

Gándara señaló que la economía mundial vive una reconfiguración desde inicios de 2025. “Obedece a un proceso de transición a un solo turno de producción derivado de la demanda de los vehículos eléctricos”, afirmó el dirigente.

Entre los factores externos, destacó los aranceles de Estados Unidos, la incertidumbre en las negociaciones del T-MEC y la guerra comercial con China. “Todos estos factores han afectado mucho la industria automotriz”, subrayó Gándara.

Ante la complejidad del escenario, el consejo tripartita de relaciones laborales en Coahuila ha puesto en marcha estrategias urgentes. Entre ellas destacan la unificación de bolsas de trabajo y la intensificación de ferias de empleo.

Asimismo, el líder de AIERA hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para dar certidumbre. “Es imperativo que se tomen cartas en el asunto, como empujar la revisión del T-MEC con sentido de urgencia”, puntualizó.

El dirigente también sugirió establecer reglas comerciales justas frente a productos asiáticos. Propuso incentivar al empresario mexicano para que la inversión extranjera genere una derrama real en el territorio nacional mediante la sustitución de proveedores.

Finalmente, Gándara instó a mantener la unidad entre el sector privado, el gobierno y la sociedad civil. Recalcó la importancia de la transparencia informativa para evitar pánicos sociales y preservar la paz laboral en la regi