Aduanas entra a 2026 con nuevas reglas, pero sin la modernización prometida

Noticias
/ 6 enero 2026
    Aduanas entra a 2026 con nuevas reglas, pero sin la modernización prometida
    Genera incertidumbre operativa para los agentes aduanales y para quienes participan en las cadenas de comercio exterior, aseguran. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


aduanas

Localizaciones


CDMX

especialistas advierten que los cambios no resolvieron rezagos operativos ni prepararon al país para un entorno comercial cada vez más competitivo

CDMX.- Con el inicio de 2026 comenzó una nueva etapa para los agentes aduanales en México, luego de que las patentes dejaron de ser indefinidas y pasaron a tener una vigencia de 20 años, prorrogable por un periodo similar. No obstante, especialistas del sector coinciden en que las modificaciones a la Ley Aduanera y a las Reglas Generales de Comercio Exterior no lograron modernizar de fondo el sistema ni reducir la carga administrativa.

Expertos señalan que, pese a los ajustes normativos, quedaron pendientes por resolver diversos puntos clave, los cuales tampoco fueron aclarados en las reglas secundarias, lo que genera incertidumbre operativa para los agentes aduanales y para quienes participan en las cadenas de comercio exterior.

TE PUEDE INTERESAR: Uso de dispositivos en la infancia puede afectar lenguaje y desarrollo motor, advierte la UNAM

En un documento, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana advirtió que la autoridad no definió el proceso de certificación al que deberán someterse los agentes cada tres años, ni precisó todos los criterios para evitar conflictos de interés derivados de parentescos con funcionarios aduaneros. Tampoco se estableció con claridad qué autoridad será responsable de aplicar exámenes como el polígrafo.

Por su parte, Julio Cantú Salazar, CEO y cofundador de Aduanapp, consideró que se desaprovechó una oportunidad histórica para modernizar de raíz el sistema aduanero y prepararlo ante retos como el nearshoring, el reshoring, la guerra arancelaria y el ingreso masivo de mercancía asiática adquirida vía comercio electrónico bajo esquemas de minimis.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El viudo negro’... el hombre que asesinó a tres mujeres para cobrar sus seguros

“El resultado fue más de lo mismo: trámites administrativos actualizados, pero sin una integración real de inteligencia artificial para análisis de riesgos, sin blockchain para trazabilidad obligatoria y sin esquemas innovadores de colaboración público-privada. La respuesta principal fue subir aranceles”, afirmó.

Cantú Salazar advirtió que esta decisión envía una señal de inercia regulatoria en un momento en el que la competitividad se define por la eficiencia operativa y la seguridad tecnológica en las cadenas de suministro, particularmente en el año en que se revisará el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. “México, por ahora, eligió quedarse atrás”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR: Se viraliza caso de abogado que cambia de género para no pagar pensión, en la región Laguna

El especialista agregó que, con la nueva legislación, los agentes aduanales enfrentan mayores responsabilidades técnicas, administrativas y fiscales, justo cuando entran en vigor nuevos aranceles para productos originarios de países asiáticos clasificados en mil 463 fracciones arancelarias.

En el apartado de transformación digital, explicó que mientras en México 250 agentes aduanales realizan alrededor de 11 millones de pedimentos que implican 23 millones de cruces fronterizos, en Estados Unidos operan 14 mil agentes que atienden aproximadamente el triple de pedimentos, lo que evidencia una brecha estructural en capacidad y tecnología.

Finalmente, subrayó que resulta inviable revisar físicamente cada embarque que ingresa al país, por lo que consideró indispensable mejorar la trazabilidad mediante tecnología que conecte a transportistas, aerolíneas, navieras y agentes aduanales. Aseguró que la transformación digital permitiría dar seguimiento a la mercancía desde su origen, identificar proveedores y evaluar riesgos por producto e industria. Con información de El Universal

Temas


aduanas

Localizaciones


CDMX

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La amenaza a México

La amenaza a México
true

Se puede decir... Que simplemente tenía que ‘suceder’
La regulación general ahora en vigor establece las condiciones bajo las cuales la importación puede continuar legalmente.

‘Autos chocolate’ siguen: Hacienda avala importación legal por un año más
El conductor Capi Pérez confirmó el fallecimiento de una sobrina de su esposa y aclaró que el caso no estuvo relacionado con violencia, sino con temas de salud mental, pidiendo respeto al duelo familiar.

Capi Pérez habla por primera vez sobre la muerte de Nataly Montserrat, sobrina de su esposa
En 2026, la Pensión Mujeres Bienestar entregará 3,100 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años, con depósito directo en la tarjeta del Banco del Bienestar y transición automática a la pensión de adultos mayores al cumplir 65.

Pensión Mujeres Bienestar aumenta en 2026: beneficiarias recibirán este monto de manera bimestral
El RFC es indispensable para trámites fiscales y laborales en México. Si no lo recuerdas, puedes consultarlo fácilmente en línea utilizando tu CURP a través de la plataforma del SAT

Cómo obtener tu RFC con CURP en línea: guía rápida para consultar tu registro ante el SAT
Legado. Antes de su paso por el cine, Trcka destacó como fisicoculturista y entrenadora personal durante varias décadas.

Luto en la comedia: muere Jayne Trcka, actriz de ‘Scary Movie’
Rodrigo Dourado y Sebastián Córdova se convirtieron en dos de los nombres más destacados del mercado de fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026, al protagonizar movimientos clave que sacudieron el futbol de estufa.

Fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026: altas, bajas y rumores de último momento