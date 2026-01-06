Aduanas entra a 2026 con nuevas reglas, pero sin la modernización prometida

CDMX.- Con el inicio de 2026 comenzó una nueva etapa para los agentes aduanales en México, luego de que las patentes dejaron de ser indefinidas y pasaron a tener una vigencia de 20 años, prorrogable por un periodo similar. No obstante, especialistas del sector coinciden en que las modificaciones a la Ley Aduanera y a las Reglas Generales de Comercio Exterior no lograron modernizar de fondo el sistema ni reducir la carga administrativa.

Expertos señalan que, pese a los ajustes normativos, quedaron pendientes por resolver diversos puntos clave, los cuales tampoco fueron aclarados en las reglas secundarias, lo que genera incertidumbre operativa para los agentes aduanales y para quienes participan en las cadenas de comercio exterior.

En un documento, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana advirtió que la autoridad no definió el proceso de certificación al que deberán someterse los agentes cada tres años, ni precisó todos los criterios para evitar conflictos de interés derivados de parentescos con funcionarios aduaneros. Tampoco se estableció con claridad qué autoridad será responsable de aplicar exámenes como el polígrafo.

Por su parte, Julio Cantú Salazar, CEO y cofundador de Aduanapp, consideró que se desaprovechó una oportunidad histórica para modernizar de raíz el sistema aduanero y prepararlo ante retos como el nearshoring, el reshoring, la guerra arancelaria y el ingreso masivo de mercancía asiática adquirida vía comercio electrónico bajo esquemas de minimis.

“El resultado fue más de lo mismo: trámites administrativos actualizados, pero sin una integración real de inteligencia artificial para análisis de riesgos, sin blockchain para trazabilidad obligatoria y sin esquemas innovadores de colaboración público-privada. La respuesta principal fue subir aranceles”, afirmó.

Cantú Salazar advirtió que esta decisión envía una señal de inercia regulatoria en un momento en el que la competitividad se define por la eficiencia operativa y la seguridad tecnológica en las cadenas de suministro, particularmente en el año en que se revisará el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. “México, por ahora, eligió quedarse atrás”, sostuvo.

El especialista agregó que, con la nueva legislación, los agentes aduanales enfrentan mayores responsabilidades técnicas, administrativas y fiscales, justo cuando entran en vigor nuevos aranceles para productos originarios de países asiáticos clasificados en mil 463 fracciones arancelarias.

En el apartado de transformación digital, explicó que mientras en México 250 agentes aduanales realizan alrededor de 11 millones de pedimentos que implican 23 millones de cruces fronterizos, en Estados Unidos operan 14 mil agentes que atienden aproximadamente el triple de pedimentos, lo que evidencia una brecha estructural en capacidad y tecnología.

Finalmente, subrayó que resulta inviable revisar físicamente cada embarque que ingresa al país, por lo que consideró indispensable mejorar la trazabilidad mediante tecnología que conecte a transportistas, aerolíneas, navieras y agentes aduanales. Aseguró que la transformación digital permitiría dar seguimiento a la mercancía desde su origen, identificar proveedores y evaluar riesgos por producto e industria. Con información de El Universal