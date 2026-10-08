Alcalde de Ramos Arizpe entrega renovada Plaza Texcoco en Analco
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La obra transformó un lugar que presentaba condiciones de abandono en un punto de encuentro para las familias y los vecinos
RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una inversión superior al millón de pesos, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, entregó la rehabilitación integral de la Plaza Texcoco, en la colonia Analco, un espacio recuperado para la convivencia familiar, la recreación y la práctica deportiva.
Acompañado por su esposa, Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF municipal, el edil encabezó la entrega ante decenas de familias, vecinos y niños deportistas del sector.
Los trabajos incluyeron la instalación de pasto sintético en la cancha deportiva, la construcción de una palapa, la colocación de juegos infantiles, nuevas luminarias y labores de pintura, así como el mejoramiento de bancas y otras áreas de uso común.
Durante el evento, Gutiérrez Merino destacó que la recuperación de espacios públicos busca ofrecer instalaciones adecuadas para que niñas, niños, jóvenes y familias desarrollen actividades deportivas, recreativas y comunitarias.
“Queremos que nuestras niñas y niños tengan lugares dignos donde jugar, practicar deporte y convivir con sus familias. Una plaza recuperada significa más oportunidades para que nuestros jóvenes aprovechen su tiempo libre y para que los vecinos vuelvan a encontrarse. Hoy entregamos este espacio a toda la colonia Analco, pero también les pedimos que nos ayuden a cuidarlo”, expresó.
El presidente municipal señaló que su administración mantiene trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de plazas en distintos sectores de Ramos Arizpe, como parte de las inversiones para mejorar la infraestructura urbana y los espacios comunitarios.
Asimismo, invitó a las familias a aprovechar los cursos y talleres del DIF Ramos Arizpe, encabezado por Teresita Escalante Contreras, y planteó la posibilidad de llevar actividades de costura, manualidades y otras opciones de capacitación a los espacios comunitarios.
La entrega reunió a integrantes de los clubes deportivos Malitros, Galácticos y Walter, pertenecientes a la Liga La Roca, además de familias y vecinos que participaron en el corte de listón inaugural.
Al evento asistieron también la regidora presidenta de la Comisión de Obras Públicas, María del Carmen Gámez Estrada; el secretario de Embellecimiento Urbano, César Flores Jiménez; el secretario de Servicios Primarios, Edgar Tamez Garza; el coordinador municipal de Mejora, Francisco Javier Pérez Santiago, y el director de Comunas, Carlos Alberto Rodríguez Alcántar.