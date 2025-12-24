Alcalde de Ramos Arizpe envía mensaje de paz y unión por Navidad

Coahuila
/ 24 diciembre 2025
    Alcalde de Ramos Arizpe envía mensaje de paz y unión por Navidad
    Unidad, paz y esperanza, el deseo del Alcalde para la temporada navideña. FOTO: CORTESÍA

Tomás Gutiérrez Merino desea feliz Nochebuena y Navidad a las familias ramosarizpenses

En el marco de las celebraciones decembrinas, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, envió un mensaje de buenos deseos a todas las familias del municipio con motivo de la Nochebuena y la Navidad.

El edil expresó su deseo de que estas fechas sean un momento de unión, paz y esperanza en los hogares ramosarizpenses, e hizo un llamado a la ciudadanía a disfrutar de las festividades en compañía de sus seres queridos, fortaleciendo los valores que distinguen a la comunidad.

“Deseo de todo corazón que pasen una muy buena Nochebuena y una feliz Navidad, rodeados de sus seres queridos, con salud, armonía y esperanza. Que estas fechas renueven el ánimo y la fe en un mejor mañana para Ramos Arizpe”, señaló el alcalde.

Tomás Gutiérrez subrayó la relevancia de la solidaridad y el respeto entre los ciudadanos, especialmente en esta temporada, e insistió en la importancia de vivir las festividades con responsabilidad. Reiteró su compromiso de continuar trabajando por el bienestar de las familias ramosarizpenses, asegurando que cada acción del gobierno municipal esté orientada a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Asimismo, agradeció la confianza depositada en su administración y destacó que la convivencia familiar y el espíritu navideño son elementos esenciales para fortalecer la unidad y la armonía en la sociedad.

Con este mensaje, el alcalde busca motivar a la población a vivir estas fechas con alegría, reflexión y cercanía con los seres queridos, promoviendo un ambiente de paz, esperanza y solidaridad en todos los rincones de Ramos Arizpe durante la temporada navideña.

