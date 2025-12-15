Alcalde de Ramos Arizpe respalda modelo de seguridad de Coahuila

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada con la estrategia de seguridad impulsada por Gobierno del Estado, la cual ha permitido posicionar a Coahuila como una de las entidades más seguras del país.

Así lo expresó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, al asistir al Informe del Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, donde reiteró que su administración mantendrá una colaboración permanente con las corporaciones de seguridad estatales y federales para fortalecer la paz y el orden en el municipio.

TE PUEDE INTERESAR: Programa de tinacos a bajo costo beneficia a 720 familias en Ramos Arizpe

El Presidente Municipal destacó que la estrategia delineada por el gobernador Manolo Jiménez se sustenta en un modelo de seguridad basado en la coordinación diaria entre el Estado, la Federación y los municipios, lo que ha generado resultados positivos y sostenidos en todo el territorio coahuilense.

Gutiérrez Merino felicitó al fiscal general Federico Fernández Montañez por el informe presentado y por el trabajo realizado al frente de la institución, al tiempo que reiteró que el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe continuará sumándose de manera activa a la estrategia estatal de seguridad, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Marina.

“Acabamos de estar hace unos días en la Ciudad de México con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México Omar García Harfuch y ahí se reconoció el modelo de seguridad que implementa Coahuila, la fórmula es sencilla: coordinación y articulación en todo momento con todas las corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno”, finalizó el alcalde de Ramos Arizpe.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe refuerza abasto de agua con nuevas obras hidráulicas

Entre las acciones de seguridad que destacaron durante el año fue la operación del Centro de Inteligencia y Monitoreo C2, una infraestructura de última generación que coloca a la ciudad como uno de los municipios mejor equipados tecnológicamente en Coahuila.

La inversión que se realizó para este espacio es de 17.4 millones de pesos, para que el C2 opere más de 300 cámaras con capacidades de reconocimiento facial, lectura de placas, análisis de video y enlace directo con el C4 estatal.