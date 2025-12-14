Programa de tinacos a bajo costo beneficia a 720 familias en Ramos Arizpe

Durante 2025, el programa Tinacos a Bajo Costo se consolidó como una de las principales estrategias sociales del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe para apoyar de manera directa a la economía familiar y garantizar el acceso al almacenamiento seguro de agua en los hogares.

Mediante esta iniciativa, el Ayuntamiento facilitó la adquisición de tinacos con capacidad de mil 200 litros, equipados con bomba, a precios hasta 40 por ciento menores a los del mercado. Esta medida permitió a las familias contar con una reserva confiable del vital líquido, particularmente en zonas donde el abasto constante representa un reto.

A lo largo del año, el programa benefició a 720 familias mediante la entrega de 370 paquetes completos, con prioridad en colonias con mayor rezago social y en sectores donde el almacenamiento de agua es clave para enfrentar periodos de alta demanda.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estas acciones responden a una política pública enfocada en resolver necesidades cotidianas. “No se trata solo de grandes obras, sino de soluciones concretas que mejoran la vida diaria de las personas. Con los tinacos a bajo costo ayudamos a que más hogares tengan agua disponible y, al mismo tiempo, protegemos su economía”, expresó.