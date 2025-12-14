Programa de tinacos a bajo costo beneficia a 720 familias en Ramos Arizpe

Coahuila
/ 14 diciembre 2025
    Programa de tinacos a bajo costo beneficia a 720 familias en Ramos Arizpe
    El Municipio facilitó tinacos de mil 200 litros con bomba integrada. FOTO: CORTESÍA

La iniciativa apoya directamente la economía de las familias del municipio

Durante 2025, el programa Tinacos a Bajo Costo se consolidó como una de las principales estrategias sociales del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe para apoyar de manera directa a la economía familiar y garantizar el acceso al almacenamiento seguro de agua en los hogares.

Mediante esta iniciativa, el Ayuntamiento facilitó la adquisición de tinacos con capacidad de mil 200 litros, equipados con bomba, a precios hasta 40 por ciento menores a los del mercado. Esta medida permitió a las familias contar con una reserva confiable del vital líquido, particularmente en zonas donde el abasto constante representa un reto.

A lo largo del año, el programa benefició a 720 familias mediante la entrega de 370 paquetes completos, con prioridad en colonias con mayor rezago social y en sectores donde el almacenamiento de agua es clave para enfrentar periodos de alta demanda.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estas acciones responden a una política pública enfocada en resolver necesidades cotidianas. “No se trata solo de grandes obras, sino de soluciones concretas que mejoran la vida diaria de las personas. Con los tinacos a bajo costo ayudamos a que más hogares tengan agua disponible y, al mismo tiempo, protegemos su economía”, expresó.

$!Los tinacos se ofrecieron con descuentos de hasta 40% respecto al precio comercial.
Los tinacos se ofrecieron con descuentos de hasta 40% respecto al precio comercial. FOTO: CORTESÍA

El edil subrayó que el programa fue diseñado bajo un enfoque de justicia social, al priorizar a quienes más lo necesitan y complementar los trabajos de infraestructura hidráulica que se desarrollan en todo el municipio.

“Garantizar el acceso al agua también implica apoyar a las familias para que puedan almacenarla de forma segura y digna en sus propios hogares”, añadió.

Con este programa, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe refrenda su compromiso con el desarrollo social, la equidad y la atención directa a las necesidades básicas de la población.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

