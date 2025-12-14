Ramos Arizpe refuerza abasto de agua con nuevas obras hidráulicas

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), avanza en una serie de acciones enfocadas en mejorar el abasto de agua potable y modernizar la infraestructura hidráulica en distintos sectores del municipio.

Entre las obras más relevantes destaca la perforación y equipamiento de un nuevo pozo en la colonia Lomas de Villasol, el cual actualmente abastece a diversas zonas del poniente de la ciudad. A la par, se realiza la exploración de un segundo pozo en la colonia Analco, con el objetivo de ampliar la capacidad de suministro.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que estos trabajos marcan una nueva etapa en la gestión del agua en Ramos Arizpe, al priorizar inversiones en las áreas con mayor necesidad. “Estamos invirtiendo donde más se necesita, fortaleciendo la infraestructura y haciendo más eficiente el sistema para que el agua llegue de manera constante y segura a los hogares, tanto en la zona urbana como en las comunidades rurales”, afirmó.

Como parte de la estrategia de eficiencia y conservación, EMAS llevó a cabo la electrificación de tres pozos de extracción que anteriormente operaban con diésel, lo que permite generar ahorros en operación, mejorar el desempeño del sistema y reducir el impacto ambiental. “Hoy EMAS es una empresa más cercana, que trabaja todos los días para cuidar cada gota y garantizar un servicio digno para la ciudadanía”, subrayó el edil.