Ramos Arizpe refuerza abasto de agua con nuevas obras hidráulicas

Coahuila
/ 14 diciembre 2025
    Ramos Arizpe refuerza abasto de agua con nuevas obras hidráulicas
    EMAS perforó y equipó un nuevo pozo en Lomas de Villasol que abastece al poniente de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

La estrategia prioriza inversiones en zonas con mayor necesidad, tanto urbanas como rurales

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), avanza en una serie de acciones enfocadas en mejorar el abasto de agua potable y modernizar la infraestructura hidráulica en distintos sectores del municipio.

Entre las obras más relevantes destaca la perforación y equipamiento de un nuevo pozo en la colonia Lomas de Villasol, el cual actualmente abastece a diversas zonas del poniente de la ciudad. A la par, se realiza la exploración de un segundo pozo en la colonia Analco, con el objetivo de ampliar la capacidad de suministro.

TE PUEDE INTERESAR: Recarpeteo y bacheo mejoran la movilidad en Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que estos trabajos marcan una nueva etapa en la gestión del agua en Ramos Arizpe, al priorizar inversiones en las áreas con mayor necesidad. “Estamos invirtiendo donde más se necesita, fortaleciendo la infraestructura y haciendo más eficiente el sistema para que el agua llegue de manera constante y segura a los hogares, tanto en la zona urbana como en las comunidades rurales”, afirmó.

Como parte de la estrategia de eficiencia y conservación, EMAS llevó a cabo la electrificación de tres pozos de extracción que anteriormente operaban con diésel, lo que permite generar ahorros en operación, mejorar el desempeño del sistema y reducir el impacto ambiental. “Hoy EMAS es una empresa más cercana, que trabaja todos los días para cuidar cada gota y garantizar un servicio digno para la ciudadanía”, subrayó el edil.

$!El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estas obras marcan una nueva etapa en la gestión del agua.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estas obras marcan una nueva etapa en la gestión del agua. FOTO: CORTESÍA

Por su parte, el director de EMAS, Enrique Alatorre, informó que se realizaron labores de mantenimiento en más de 30 fuentes de abastecimiento, además de la adquisición de nuevos equipos de bombeo y motores, con lo que se asegura la continuidad del servicio. Asimismo, se ejecutaron obras de drenaje sanitario en distintos sectores de la ciudad, resolviendo de manera definitiva problemas de escurrimientos y condiciones de insalubridad que afectaban a la población.

TE PUEDE INTERESAR: Embellecimiento urbano mejora seguridad y orden vial en Ramos Arizpe

El organismo operador también avanzó en su modernización institucional mediante la remodelación de oficinas, el fortalecimiento del parque vehicular, la incorporación de tecnología de geolocalización para las cuadrillas y la instalación de medidores domiciliarios, acciones que han permitido mejorar la medición, la facturación y la atención a los usuarios.

Durante el año, EMAS atendió más de siete mil reportes ciudadanos relacionados con fugas, drenaje sanitario y falta de agua, logrando reducir los tiempos de respuesta y fortalecer la atención directa a la población, como parte del compromiso del municipio por garantizar un servicio eficiente y de calidad.

Temas


Agua
obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Círculo de Oro reúne a perfiles que aman cocinar y comparten sus creaciones.

Amor por la cocina: Los protagonistas de Círculo de Oro 2025 que aportan a la gastronomía de Coahuila

Madre e hijo conjugan sabores de Italia y México en la cocina de su hogar.

Pedro Gentiloni y Beatriz Arizpe: la calidez del sazón
Jean Louis abre su cocina doméstica para compartir una de sus recetas más célebres.

Jean Louis Cottin, el chef internacional que cautivó los paladares de Saltillo

FOTO: ESPECIAL

Presidencialismo, poder y el certero Cuaderno 48
FOTO: JONAS BEEN HENRIKSEN/AP

Una entrevista con María Corina Machado
true

POLITICÓN: Captura de ‘El Limones’ desnuda complicidades y verdadero combate al crimen

Regalo navideño

Regalo navideño
Pestseller: Delirios de Grandeza

Pestseller: Delirios de Grandeza