Alcaldesa de Gómez Palacio participa en el Maratón Lala; en redes acusan que hizo trampa

El Maratón Internacional Lala, que se celebra en la Comarca Lagunera, consta de una distancia oficial de 42.195 kilómetros y no contempla una modalidad de medio maratón dentro del mismo evento, aunque ella con anterioridad había anunciado que correría solo medio maratón.

De acuerdo con la información disponible en la aplicación oficial del evento, la edil participó con el número 89 y cuenta con tiempos registrados en los primeros puntos de control ubicados en los kilómetros 5, 10, 15 y 20. Sin embargo, no aparecen registros en los tapetes intermedios correspondientes a los kilómetros 25, 30, 35 y 40, reapareciendo únicamente en el cruce de la meta, donde se le acredita un tiempo final de 3 horas con 34 minutos y 51 segundos.

La participación de la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, en la edición XXXVII del Maratón Internacional Lala generó controversia entre corredores y usuarios en redes sociales, luego de que acusaran en redes sociales inconsistencias en su recorrido.

Según los datos disponibles, Martínez Arango mantuvo un ritmo aproximado de 12 minutos por cada 5 kilómetros durante la primera mitad de la prueba, acumulando un tiempo de 2 horas con 24 minutos y 42 segundos al llegar al kilómetro 21.

TECNOLOGÍA DE CRONOMETRAJE PERMITE VERIFICAR RECORRIDOS

El sistema utilizado en el Maratón Lala emplea tecnología de cronometraje electrónico mediante chips, similar a la implementada en grandes competencias internacionales, lo que permite registrar con precisión el paso de los corredores por cada punto de control. Estos dispositivos captan la señal al cruzar tapetes ubicados en la salida, la meta y distintos tramos intermedios, generando un historial detallado del desempeño de cada atleta.

REACCIONES ENTRE CORREDORES Y EN REDES SOCIALES

Tras la publicación de los resultados, corredores y usuarios en redes sociales comenzaron a expresar cuestionamientos sobre la participación de la alcaldesa, señalando que la medalla representa el esfuerzo de quienes completan la totalidad del recorrido.

Algunos asistentes también afirmaron haber observado que la funcionaria habría abandonado la ruta antes de concluir la competencia.

Una denuncia anónima difundida en redes sociales señaló que la corredora habría detenido su participación alrededor del kilómetro 21, lo que explicaría la ausencia de registros posteriores en el sistema. La información circuló en plataformas digitales acompañada de imágenes y comentarios de usuarios que solicitaron una aclaración sobre el caso.

El Maratón Lala es considerado uno de los eventos deportivos más relevantes del norte del país, reuniendo cada año a miles de corredores nacionales e internacionales en un recorrido que atraviesa los municipios de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo.