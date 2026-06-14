Alcanza Ramos Arizpe 100% de cumplimiento en obligaciones de transparencia

RAMOS ARIZPE, COAH.– El Ayuntamiento de Ramos Arizpe obtuvo un 100 por ciento de cumplimiento en la publicación de la información correspondiente a las obligaciones de transparencia comunes y específicas del primer trimestre del ejercicio 2026, de acuerdo con la verificación realizada por el Órgano Desconcentrado de Información y Transparencia de Coahuila (INTRAC). El resultado se obtuvo tras la revisión efectuada por el Área de Evaluación del organismo, conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que determina las obligaciones que deben cumplir los sujetos obligados en materia de acceso a la información.

El presidente municipal, Tomás Gutiérrez Merino, destacó que esta evaluación refleja el compromiso permanente de la administración municipal con la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso de la ciudadanía a la información pública. “La transparencia no sólo es una obligación legal, es una responsabilidad con las y los ciudadanos. Somos un gobierno transparente y seguiremos trabajando para que toda persona tenga acceso a información clara, completa y oportuna sobre el desempeño de su gobierno”, expresó el alcalde. El dictamen emitido por el INTRAC señala que, una vez concluido el periodo correspondiente para la publicación de la información y realizada la verificación del Portal de Transparencia del Ayuntamiento, se acreditó el cumplimiento total de las obligaciones previstas en la legislación estatal.

La administración municipal destacó que la transparencia y la rendición de cuentas constituyen pilares fundamentales para fortalecer la confianza ciudadana y consolidar un gobierno abierto, responsable y cercano a la población. Bajo esa convicción, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reiteró su compromiso de garantizar el acceso a la información pública mediante el cumplimiento permanente de las disposiciones legales en la materia, promoviendo una gestión transparente y accesible para todas y todos los ciudadanos.

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