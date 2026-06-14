Alcanza Ramos Arizpe 100% de cumplimiento en obligaciones de transparencia

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    Alcanza Ramos Arizpe 100% de cumplimiento en obligaciones de transparencia
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el resultado refleja el compromiso de su administración con la transparencia. ESPECIAL

El cumplimiento abarca las obligaciones de transparencia comunes y específicas establecidas por la ley

RAMOS ARIZPE, COAH.– El Ayuntamiento de Ramos Arizpe obtuvo un 100 por ciento de cumplimiento en la publicación de la información correspondiente a las obligaciones de transparencia comunes y específicas del primer trimestre del ejercicio 2026, de acuerdo con la verificación realizada por el Órgano Desconcentrado de Información y Transparencia de Coahuila (INTRAC).

El resultado se obtuvo tras la revisión efectuada por el Área de Evaluación del organismo, conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que determina las obligaciones que deben cumplir los sujetos obligados en materia de acceso a la información.

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El presidente municipal, Tomás Gutiérrez Merino, destacó que esta evaluación refleja el compromiso permanente de la administración municipal con la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso de la ciudadanía a la información pública.

“La transparencia no sólo es una obligación legal, es una responsabilidad con las y los ciudadanos. Somos un gobierno transparente y seguiremos trabajando para que toda persona tenga acceso a información clara, completa y oportuna sobre el desempeño de su gobierno”, expresó el alcalde.

El dictamen emitido por el INTRAC señala que, una vez concluido el periodo correspondiente para la publicación de la información y realizada la verificación del Portal de Transparencia del Ayuntamiento, se acreditó el cumplimiento total de las obligaciones previstas en la legislación estatal.

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La administración municipal destacó que la transparencia y la rendición de cuentas constituyen pilares fundamentales para fortalecer la confianza ciudadana y consolidar un gobierno abierto, responsable y cercano a la población.

Bajo esa convicción, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reiteró su compromiso de garantizar el acceso a la información pública mediante el cumplimiento permanente de las disposiciones legales en la materia, promoviendo una gestión transparente y accesible para todas y todos los ciudadanos.

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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