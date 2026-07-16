En Coahuila, padecen ciberdelitos hasta 143 mil usuarios de internet

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    En Coahuila, padecen ciberdelitos hasta 143 mil usuarios de internet
    Los delitos cometidos en internet alcanzaron a 143 mil usuarios, equivalente a poco más del 5 por ciento. Unsplash

Durante 2025, 5.9% de los ciberusuarios reporta haber sido víctima de algún delito en la red

Al menos 143 mil usuarios de internet en Coahuila fueron víctimas de algún ciberdelito durante 2025, de acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El estudio señala que el 5.9 por ciento de los usuarios de internet en la entidad reportó haber sufrido algún ciberdelito durante su experiencia de navegación. Considerando que en Coahuila se contabilizaron 2 millones 441 mil usuarios de internet, la cifra equivale a aproximadamente 143 mil 130 personas afectadas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/alertan-en-saltillo-por-aumento-de-ciberdelitos-MP20586794

Entre los delitos más frecuentes identificados por el MOCIBA a nivel nacional se encuentran el hackeo de redes sociales, la infección de dispositivos con malware, el acceso no autorizado a cuentas de correo electrónico y la extorsión para recuperar cuentas comprometidas.

Pese a la magnitud del problema, el indicador registró una ligera disminución respecto a 2024, cuando el 6.3 por ciento de los usuarios reportó haber sido víctima de un ciberdelito, lo que representó alrededor de 152 mil personas.

A nivel nacional, Coahuila se ubicó en el lugar 14 entre las entidades con menor incidencia de ciberdelitos. Los porcentajes más altos se registraron en Tlaxcala, con 8.4 por ciento de los usuarios afectados; Hidalgo, con 8.1 por ciento, y Chiapas, con 7.8 por ciento.

https://vanguardia.com.mx/opinion/coahuila-ciberdelitos-un-problema-que-no-se-atiende-bien-JL19211822

El MOCIBA también advierte que una parte importante de las víctimas de ciberacoso experimentó hechos que pueden clasificarse como ciberdelitos. Durante 2025, alrededor de 381 mil personas en Coahuila reportaron haber sufrido ciberacoso y, de ellas, el 19.9 por ciento señaló que además fue víctima de un ciberdelito.

Con ese porcentaje, Coahuila ocupó el quinto lugar nacional entre las entidades donde una mayor proporción de víctimas de ciberacoso terminó enfrentando delitos informáticos. Solo fue superado por Veracruz (21.9 por ciento), Hidalgo (21.1), Tlaxcala (20.7) y Yucatán (20.4 por ciento).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ciberacoso
Ciberdelincuencia
Internet

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


INEGI

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los antivalores epsteinianos

Los antivalores epsteinianos
true

La sombra de la rectoría. Historia de un crimen sin castigo
true

POLITICÓN: Ni en redes ni en prensa; trazan la ruta jurídica para el caso Tania Flores

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís supervisó los avances del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos, cuya conclusión está proyectada para principios de 2027.

Torreón: Supervisa Riquelme avance del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos
El cargamento de marihuana fue localizado oculto en distintos compartimentos de la camioneta asegurada durante el operativo.

Aseguran 74 kilos de marihuana en operativo sobre la carretera 57, en Progreso
Gabriela Rodríguez portará la bandera mexicana durante la inauguración de Santo Domingo 2026.

Gabriela Rodríguez, orgullo de Saltillo: será abanderada de México en los Juegos Centroamericanos 2026
Se observa sangre en el pavimento cerca del lugar de un tiroteo en el que estuvo involucrado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el lunes 13 de julio de 2026 en Biddeford, Maine. La frase en el piso reza: Esto es sangre.

Jefe de Seguridad Nacional de EU se ve a prueba tras tres muertes cometidas por el ICE

Dos hombres caminan en las aguas del estrecho de Ormuz con barcos fondeados más lejos, cerca de Bandar Abbas, Irán, el domingo 12 de julio de 2026, informó la AP.

Tres islas ayudan a controlar acceso al estrecho de Ormuz: están en la mira por la guerra en Irán