En Coahuila, padecen ciberdelitos hasta 143 mil usuarios de internet

Al menos 143 mil usuarios de internet en Coahuila fueron víctimas de algún ciberdelito durante 2025, de acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El estudio señala que el 5.9 por ciento de los usuarios de internet en la entidad reportó haber sufrido algún ciberdelito durante su experiencia de navegación. Considerando que en Coahuila se contabilizaron 2 millones 441 mil usuarios de internet, la cifra equivale a aproximadamente 143 mil 130 personas afectadas.

Entre los delitos más frecuentes identificados por el MOCIBA a nivel nacional se encuentran el hackeo de redes sociales, la infección de dispositivos con malware, el acceso no autorizado a cuentas de correo electrónico y la extorsión para recuperar cuentas comprometidas. Pese a la magnitud del problema, el indicador registró una ligera disminución respecto a 2024, cuando el 6.3 por ciento de los usuarios reportó haber sido víctima de un ciberdelito, lo que representó alrededor de 152 mil personas.

El nuevo informe Módulo sobre Ciberacoso (#MOCIBA) 2025 del @INEGI_INFORMA muestra que el #ciberacoso afecta a 19.4 millones de mexicanos. Desde identidades falsas hasta el uso de WhatsApp como vía de agresión, la realidad digital está cambiando. Conoce las estadísticas clave y... pic.twitter.com/EbjJmAEHtC — Educa Más (@EducaMas23) July 7, 2026

A nivel nacional, Coahuila se ubicó en el lugar 14 entre las entidades con menor incidencia de ciberdelitos. Los porcentajes más altos se registraron en Tlaxcala, con 8.4 por ciento de los usuarios afectados; Hidalgo, con 8.1 por ciento, y Chiapas, con 7.8 por ciento.

El MOCIBA también advierte que una parte importante de las víctimas de ciberacoso experimentó hechos que pueden clasificarse como ciberdelitos. Durante 2025, alrededor de 381 mil personas en Coahuila reportaron haber sufrido ciberacoso y, de ellas, el 19.9 por ciento señaló que además fue víctima de un ciberdelito. Con ese porcentaje, Coahuila ocupó el quinto lugar nacional entre las entidades donde una mayor proporción de víctimas de ciberacoso terminó enfrentando delitos informáticos. Solo fue superado por Veracruz (21.9 por ciento), Hidalgo (21.1), Tlaxcala (20.7) y Yucatán (20.4 por ciento).

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