Alerta en Múzquiz, Coahuila, por posible primer caso de gusano barrenador en perros

MÚZQUIZ, COAH.– Autoridades sanitarias mantienen vigilancia en el municipio de Múzquiz tras el reporte este fin de semana de un posible caso de gusano barrenador en un perro localizado en el ejido La Mota, el cual, de confirmarse por laboratorio, sería el primero detectado en una mascota en esta región de Coahuila. El caso fue reportado luego de que los propietarios de un perro solicitaran apoyo al detectar que una herida profunda presentaba larvas. El animal había resultado lesionado presuntamente tras ser atacado por otros perros.

Marco Antonio Silva Favela, encargado de Salud Animal Municipal, informó que durante la revisión se confirmó que la lesión presentaba un avanzado proceso de infección y abundante presencia de larvas, situación que motivó el aviso inmediato al personal responsable del programa de vigilancia del Gusano Barrenador en la Región Carbonífera. Las muestras serán analizadas por especialistas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), instancia federal que determinará si las larvas corresponden al gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax) y, en su caso, activará los protocolos sanitarios correspondientes. Mientras se emite el diagnóstico oficial, las autoridades mantienen el caso como sospechoso y exhortaron a la población a permanecer atenta ante cualquier herida en perros, gatos o animales de producción. Silva Favela explicó que una lesión sin atención puede convertirse rápidamente en un foco de infección y facilitar la infestación por larvas, por lo que recomendó revisar diariamente a las mascotas, especialmente si permanecen en exteriores o presentan heridas abiertas.

Asimismo, pidió a la ciudadanía acudir de inmediato con un médico veterinario o solicitar apoyo de Salud Animal Municipal si detectan lesiones con mal olor, secreción o presencia de gusanos. Las autoridades recordaron que los reportes pueden realizarse directamente a Salud Animal Municipal al teléfono 864-105-73-74, con el objetivo de brindar atención oportuna y prevenir riesgos para la salud animal mientras Senasica concluye la investigación del caso.