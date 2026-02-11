Alerta IMSS sobre riesgos de consumir café en exceso durante el invierno

Durante la temporada de invierno, el consumo de café suele aumentar entre la población; sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila advirtió que el exceso de esta bebida puede representar riesgos para la salud.

La doctora Rosa Amelia Barrientos Vargas, médico familiar adscrita a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 91, explicó que beber más de tres tazas de café al día puede generar efectos adversos como trastornos del sueño, ansiedad, aumento de la presión arterial y taquicardias.

Además, el abuso del café puede derivar en padecimientos cardiovasculares y malestares digestivos, como reflujo, indigestión y alteraciones en la flora intestinal debido a la acidez de la bebida. La especialista subrayó que el consumo excesivo también puede provocar adicción a la cafeína, haciendo que el sistema nervioso dependa de esta sustancia y aumentando la sensación de cansancio que obliga a ingerir dosis mayores.

La doctora Barrientos Vargas recomendó moderar la ingesta de café y evitar el consumo de bebidas embotelladas con cafeína, especialmente en menores de edad. Como alternativa, sugirió tés o infusiones de hierbas, que si bien no imitan el efecto del café, son aptas para casi toda la población.

“Es sumamente importante que las personas con diabetes o hipertensión tomen en cuenta estas consideraciones, toda vez que en ellos, las consecuencias de consumir este producto indiscriminadamente pueden ser todavía más dañinas”, enfatizó la especialista.

El IMSS reiteró la importancia de consumir café con moderación y de prestar atención a los signos de exceso para proteger la salud durante la temporada invernal.