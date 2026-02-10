¿Por qué los adultos mayores no deben vacunarse contra el sarampión?

Días atrás, la Organización Panamericana de Salud (OPS) lanzó una alerta epidemiológica debido al aumento de casos de sarampión en América, siendo México entre los países con mayor número de contagios; encendiendo las alarmas sanitarias en los sectores de salud al tratarse de una enfermedad altamente contagiosa. Es por lo que las autoridades de la Secretaría de Salud llamó a la vacunación como la herramienta más efectiva para prevenir brotes de sarampión y siendo la clave para proteger a la población de 1 a 49 años de edad. La vacuna triple viral, conocida como SPR o MMR, la cual protege contra sarampión, rubéola y paperas; esquema que forma parte del Programa Universal de Vacunación; sin embargo, ¿qué pasa con los mayores de 50 años? TE PUEDE INTERESAR: Sarampión cobra su primera muerte en CDMX; suman 28 fallecidos en el país

¿VACUNACIÓN A MAYORES DE 50 AÑOS? Según la Gaceta UNAM de Universidad Nacional Autónoma de México, los adultos mayores de 50 años no necesitan vacunarse contra el sarampión si ya desarrollaron inmunidad natural en su juventud. Esto quiere decir que, cuando este sector de la población era menor de edad, la transmisión del virus era muy alta y es muy probable que la mayoría de estas personas padeció la enfermedad, lo que asegura la protección a largo plazo. "En general, una alta proporción de jóvenes y adultos tiene un buen esquema de vacunación. Sin embargo, la recomendación es que las personas que no hayan cumplido 50 años se vacune", sugiere Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). "Las [personas] de más de 50 años no requieren la vacuna porque cuando eran menores la transmisión del sarampión era muy intensa y es casi seguro que lo padecieron y, por lo tanto, están inmunizados contra él", coincidió Rosa María Wong Chew, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Explicaron que tras la pandemia mundial de sarampión registrada entre 1989 y 1990, se reportaron numerosos casos en el ámbito global por lo que se modificó la estrategia de vacunación. A partir de entonces, se estableció la aplicación de dos dosis: la primera al año de edad y la segunda a los seis años, mediante la vacuna triple viral contra sarampión, rubéola y paperas. ¿QUIÉN MÁS NO DEBE VACUNARSE? Además de las personas mayores de 50 años, existe otros sectores de la población no deben vacunarse contra el sarampión en este año, siendo así que debe posponerse o evitarse para prevenir riesgos en la salud. Antes de inocularse es indispensable consultar primero al médico en caso de padecer alergias graves a la vacuna, mujeres embarazadas, pacientes con el sistema inmunológico debilitado, antecedentes de sangrados, transfusiones recientes o quienes hayan recibido otras vacunas en las últimas semanas; así como hay recomendaciones especiales para quienes tienen antecedentes de convulsiones o consumen ciertos medicamentos.

¿QUIÉN DEBE VACUNARSE? Actualmente, la vacuna se aplica a: - Niñas y niños de seis meses a nueve años;

- Adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años que no cuenten con esquemas completos de vacunación o no recuerden si fueron vacunados anteriormente. El Gobierno Federal afirma que existen dos tipos de vacuna para proteger contra el sarampión: - Vacuna triple viral (SRP): Se aplica en la infancia como parte del esquema básico. Protege contra sarampión, rubéola y paperas;

- Vacuna doble viral (SR): Dirigida a personas adolescentes y adultas. Recomendada para quienes no han recibido la vacuna o no tienen certeza de haberla recibido. ¿QUÉ ES EL SARAMPIÓN Y CÓMO SE TRANSMITE? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una de las principales causas de muerte entre niños a nivel global. Se trata de una enfermedad viral altamente contagiosa que puede adquirirse a cualquier edad, incluso en la vida adulta, si no se padeció en la infancia o no se cuenta con vacunación. El virus se transmite a través de gotitas invisibles que salen de la nariz y la boca de las personas infectadas, ya sea por contacto directo o por el aire. Entre los síntomas más comunes se encuentran: - Fiebre de al menos tres días.

- Tos persistente.

- Escurrimiento nasal.

- Conjuntivitis o enrojecimiento de los ojos.

- Erupción cutánea.