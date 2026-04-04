Alerta por posibles tornados en Coahuila ante llegada del frente frío 43

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Coahuila
/ 4 abril 2026
    Alerta por posibles tornados en Coahuila ante llegada del frente frío 43
    Con la llegada del frente frío número 43 a la región, se prevén aguaceros y hasta posibles tornados en el norte de Coahuila. ESECIAL

También se pronostican lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha emitido un pronóstico de alerta para este fin de semana ante el ingreso del frente frío número 43, el cual advierte sobre la posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, así como en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

El fenómeno meteorológico generará rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora, además de condiciones de inestabilidad atmosférica que provocarán chubascos, lluvias fuertes, descargas eléctricas y la probable caída de granizo en los estados fronterizos del cual es parte Coahuila.

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De acuerdo a la información, se estima que las precipitaciones alcancen niveles de entre 25 y 50 milímetros.

Los tornados en Coahuila no sion frecuentes, sin embargo, un antecedente trágico eleva el llamado a la prevención.

TORMENTAS Y ONDAS DE CALOR

De manera paralela a los riesgos de tormenta en el norte, diversas regiones de Coahuila continuarán bajo los efectos de una onda de calor, con temperaturas máximas que podrían oscilar entre los 35 y 40 grados centígrados. Esta dualidad climática exige que la población tome precauciones específicas según su zona de residencia.

Respecto a las altas temperatiuras, la Secretarái de Salud estatal advierte que la exposición prolongada al sol y una hidratación deficiente pueden derivar en deshidratación o golpes de calor, condiciones que pueden ser fatales si no se atienden oportunamente, afectando principalmente a niños y adultos mayores.

RECOMENDACIONES

Para mitigar riesgos, se recomienda a la ciudadanía mantenerse informado a través de redes sociales sobre el clima prevaleciente en su región, así como consumir abundantes líquidos y alimentos con alto contenido de agua, además de evitar la exposición prolongada al sol para prevenir golpes de calor.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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