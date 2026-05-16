Alerta por violencia escolar: especialistas urgen supervisión adulta y regulación emocional en jóvenes.

La especialista advirtió que la expulsión escolar no siempre representa la solución más efectiva y sugirió implementar estrategias de prevención y concientización dentro de las escuelas.

El registro y difusión de riñas entre estudiantes a través de redes sociales encendió las alertas entre especialistas y autoridades educativas en Coahuila . La psicóloga e investigadora Karla Valdés señaló que la exposición constante a este tipo de contenido en medios y plataformas digitales puede provocar que algunos adolescentes perciban la violencia como una forma válida de resolver conflictos.

Uno de los casos más recientes ocurrió en la Secundaria Técnica Número 74, donde dos alumnas protagonizaron una pelea que posteriormente fue difundida en redes sociales. Mientras una de las jóvenes era golpeada, otras estudiantes permanecían observando y grabando la agresión. Los padres de la menor afectada informaron que presentarán una denuncia.

La investigadora de la Universidad Autónoma de Coahuila explicó que algunos adolescentes enfrentan dificultades biológicas para regular emociones como la ira o la tristeza, debido a que su desarrollo emocional aún no está completamente consolidado.

Indicó que esta vulnerabilidad puede agravarse en contextos de bullying o acoso escolar, donde jóvenes que enfrentan agresiones constantes terminan reaccionando de manera violenta, poniendo en riesgo su integridad y la de otros estudiantes.

Ante este panorama, Valdés subrayó la importancia de la supervisión por parte de padres, docentes y tutores.

“Es vital detectar las primeras señales de afectación en los estudiantes y reportarlas de inmediato, en lugar de esperar a que los jóvenes resuelvan los problemas por su cuenta, ya que carecen de la capacidad para hacerlo sin correr graves riesgos”, señaló.

PIDEN ESTRATEGIAS DE REPARACIÓN

La especialista indicó que existen antecedentes de jóvenes que, tras participar en hechos violentos, han enfrentado sanciones legales y expulsiones escolares. Sin embargo, consideró que cada caso debe analizarse de manera particular.

En lugar de recurrir únicamente a medidas punitivas, propuso implementar estrategias de reparación del daño y generar espacios de reflexión para las personas involucradas.