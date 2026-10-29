Alertan a jóvenes de Ramos Arizpe sobre riesgos de las drogas

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con un llamado a prevenir el consumo de drogas y evitar la participación en actividades ilícitas, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, acompañó al fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, en una plática dirigida a jóvenes de distintas instituciones educativas. Durante el encuentro, el fiscal abordó los riesgos asociados al consumo de sustancias ilícitas y a su venta, así como las consecuencias que estas conductas pueden tener para la integridad, la seguridad y el futuro de las y los estudiantes.

Gutiérrez Merino señaló que su administración mantiene acercamiento con las juventudes mediante el área de Proximidad Social de la Policía Municipal, con actividades enfocadas en informar y prevenir sobre los riesgos relacionados con las drogas. El alcalde destacó que la seguridad y el bienestar de Ramos Arizpe y de Coahuila requieren la participación y responsabilidad de toda la sociedad, por lo que consideró importante mantener el diálogo con los jóvenes y promover entornos seguros.

REFUERZAN VIGILANCIA Y PREVENCIÓN En el marco de la visita del fiscal, el edil informó que durante la actual administración se ha fortalecido a la Policía Municipal mediante la incorporación de equipamiento y vehículos, además de la construcción del Centro de Control y Comando (C2), que comenzó operaciones en octubre de 2025. Añadió que en el municipio se mantienen rondines de vigilancia y coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales para atender situaciones relacionadas con la seguridad pública. Como parte de estas acciones, indicó que alrededor de 180 personas por semana son detenidas por diversas conductas y puestas a disposición de las autoridades competentes, según corresponda.

El alcalde también señaló que está en construcción un Centro de Adicciones, con el propósito de reforzar las acciones de prevención y rehabilitación dirigidas a personas que enfrentan problemas de consumo de drogas. A estas medidas se suman las labores de proximidad social, con las que el municipio busca acercar a las corporaciones de seguridad a la comunidad, fortalecer la prevención y contribuir a la protección de las familias y las juventudes.

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