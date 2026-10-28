Preparan operativo de seguridad en panteones de Ramos Arizpe por Día de Muertos

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    Preparan operativo de seguridad en panteones de Ramos Arizpe por Día de Muertos
    Seguridad Pública Municipal reforzará la vigilancia para mantener el orden y prevenir incidentes durante ambas jornadas.

El operativo abarcará los panteones San Nicolás de Tolentino y San Ignacio

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con vigilancia reforzada, apoyo vial y personal de Protección Civil, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe prepara un operativo especial para los días 1 y 2 de noviembre, con el objetivo de brindar seguridad a las familias que acudirán a los panteones por la conmemoración del Día de Muertos.

Como parte de los preparativos, el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías; el director de Seguridad Pública Municipal, Rolando Álvarez Flores, y el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Javier Sánchez Aguirre, encabezaron una reunión de coordinación en el panteón San Nicolás de Tolentino, junto con funcionarios de distintas dependencias.

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Durante el encuentro se revisaron las acciones que se implementarán tanto en este camposanto como en el panteón San Ignacio, donde se reforzará la vigilancia, se brindará apoyo vial en los accesos y calles aledañas, y se mantendrá personal de Protección Civil para atender posibles emergencias.

El operativo también contempla la supervisión de tumbas y áreas que pudieran representar riesgos para los visitantes, la revisión de las condiciones de seguridad de los puestos comerciales y la coordinación de las labores de limpieza y recolección de basura.

Ante la afluencia de personas que se espera durante ambas jornadas, el Gobierno Municipal exhortó a la ciudadanía a seguir las indicaciones del personal de seguridad, extremar precauciones al circular por las inmediaciones de los cementerios y mantener bajo supervisión a niñas y niños.

Entre las recomendaciones para quienes visiten los panteones se encuentra evitar subir o caminar sobre criptas y tumbas, mantenerse alejados de fosas abiertas y respetar las áreas delimitadas con cintas de seguridad.

Asimismo, se pidió mantener las veladoras lejos de flores secas y otros materiales inflamables, utilizar calzado cómodo, caminar con precaución y brindar apoyo a adultos mayores y personas con movilidad reducida.

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Las autoridades también solicitaron mantener limpios y libres de obstáculos los pasillos y accesos para facilitar el tránsito de los visitantes y permitir el ingreso de los cuerpos de emergencia en caso necesario.

Para reportar cualquier emergencia, la población puede comunicarse al 911 o al teléfono de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, 844 488 6981.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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