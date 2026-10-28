Preparan operativo de seguridad en panteones de Ramos Arizpe por Día de Muertos

Como parte de los preparativos, el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías; el director de Seguridad Pública Municipal, Rolando Álvarez Flores, y el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Javier Sánchez Aguirre, encabezaron una reunión de coordinación en el panteón San Nicolás de Tolentino, junto con funcionarios de distintas dependencias.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con vigilancia reforzada, apoyo vial y personal de Protección Civil, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe prepara un operativo especial para los días 1 y 2 de noviembre, con el objetivo de brindar seguridad a las familias que acudirán a los panteones por la conmemoración del Día de Muertos.

Durante el encuentro se revisaron las acciones que se implementarán tanto en este camposanto como en el panteón San Ignacio, donde se reforzará la vigilancia, se brindará apoyo vial en los accesos y calles aledañas, y se mantendrá personal de Protección Civil para atender posibles emergencias.

El operativo también contempla la supervisión de tumbas y áreas que pudieran representar riesgos para los visitantes, la revisión de las condiciones de seguridad de los puestos comerciales y la coordinación de las labores de limpieza y recolección de basura.

Ante la afluencia de personas que se espera durante ambas jornadas, el Gobierno Municipal exhortó a la ciudadanía a seguir las indicaciones del personal de seguridad, extremar precauciones al circular por las inmediaciones de los cementerios y mantener bajo supervisión a niñas y niños.

Entre las recomendaciones para quienes visiten los panteones se encuentra evitar subir o caminar sobre criptas y tumbas, mantenerse alejados de fosas abiertas y respetar las áreas delimitadas con cintas de seguridad.

Asimismo, se pidió mantener las veladoras lejos de flores secas y otros materiales inflamables, utilizar calzado cómodo, caminar con precaución y brindar apoyo a adultos mayores y personas con movilidad reducida.