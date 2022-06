Alertan en Coahuila que el cambio climático afecta la salud mental

REGIÓN SURESTE.- El cambio climático está generando eventos que atentan directa o indirectamente sobre la salud mental humana, al menos así lo manifiestan diversos estudios académicos y científicos que se han publicado en los últimos años.

Algunos de ellos apuntan a que el ser humano siempre ha estado estrechamente vinculado con el medio ambiente, sin embargo, las actividades económicas-sociales y de desarrollo, constituyen una amenaza para la conservación del ecosistema.

Los efectos se concretan en problemas ambientales que surgen del incremento de los niveles de gases de efecto invernadero, el uso exacerbado de los recursos naturales como el agua, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la contaminación del aire y del suelo, y entre otros.

De acuerdo con Berenice de la Peña Aguilar, profesora investigadora y directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, todos los fenómenos derivados o asociados al cambio climático tendrán incidencia directa en la salud física y psicológica del ser humano.

TE PUEDE INTERESAR: Estas son las calles del centro que cerrarán por reparación de drenaje en Saltillo

“El tema ha sido estudiado por diferentes organizaciones y es un tema que está sobresaliendo, porque estamos viendo un tipo de ansiedad focalizada, que se atribuye a la pérdida de nuestro medio ambiente, de la biodiversidad y de los espacios ambientales” explica.

Por ello, dijo que es urgente que la sociedad, junto con la autoridad gubernamental, se comprometa a impulsar acciones para detener la pérdida del ecosistema y de los recursos naturales, y con ello, prevenir el desarrollo de padecimientos mentales.

ANSIEDAD Y AISLAMIENTO

Los efectos del cambio climático en la salud mental pueden distribuirse de forma desigual entre los grupos de la población que se ven afectados de forma desproporcionada debido a factores como la situación socioeconómica, el género o la edad.

En ese contexto, la científica Rosario Sánchez Flores, investigadora en el Instituto de Recursos Hídricos de Texas, apuntó que en México se observa una mayor preocupación entre la población joven al respecto de qué hacer frente al cambio climático, y aunque ellos no son quienes toman las decisiones, son los más impactados con lo que se está viviendo en la actualidad;

“¿Cómo sacan toda la angustia y la ansiedad?, pues se está dando un grave problema de aislamiento entre los jóvenes, este es un reflejo de que no podemos con el paquete ambiental, ellos quisieran participar, actuar, opinar, pero no saben cómo resolverlo”, apunta la científica.

El problema es que la prioridad sobre el cuidado y protección al medio ambiente es nula.

“En la Cámara de Diputados no se toca el tema, no ven la problemática, no la sienten, no entendemos qué es lo que está pasando, la prioridad no es el medio ambiente y esto te marca un divorcio total entre las generaciones jóvenes y las avanzadas porque los intereses son completamente distintos”, explica.

Berenice de la Peña enlistó un conjunto de emociones negativas que pueden manifestarse como parte de la ecoansiedad, un término acuñado en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), por el catedrático en Psicología Ambiental, José Antonio Corraliza; ansiedad, estrés, tristeza, enfado, impotencia, sentimiento de culpabilidad, miedo irracional, insomnio, fatiga, irritabilidad, poca tolerancia.

¿CÓMO HACER FRENTE?

Como se trata de una nueva forma de afección de la salud mental que se genera a causa de la preocupación por el futuro, de la Peña recomienda acudir a terapia psicológica o solicitar algún servicio de asistencia médica gratuita a través de instituciones como el DIF, la Línea de la Vida o en la propia academia.

Otra forma de enfrentar este fenómeno es aprender a vivir de forma sostenible, optando por el consumo responsable, local, reduciendo el uso de plásticos, darle distintos usos al agua que utilizamos diariamente, y entre otras posibilidades.