Alertan en Ramos Arizpe por fraudes en el pago del predial; comparten los únicos sitios oficiales
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El Ayuntamiento indicó que solo cuenta con dos plataformas digitales autorizadas para realizar el trámite; pidió a la ciudadanía no compartir datos personales en páginas sospechosas
RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno de Ramos Arizpe emitió una alerta a la ciudadanía para prevenir fraudes durante el pago del impuesto predial, por lo que recordó que solo existen dos canales oficiales para realizar el trámite.
A través de sus plataformas digitales, la autoridad municipal informó que los únicos sitios autorizados para efectuar el pago son el portal oficial del ayuntamiento (https://gobiernoramosarizpe.gob.mx/) y la plataforma de pago en línea (https://pagoenlinea.ramosarizpecoahuila.mx/PUCC/#/home).
El Ayuntamiento exhortó a la población a evitar ingresar a páginas sospechosas o realizar depósitos en sitios no autorizados. Asimismo, recomendó no compartir información personal y verificar la autenticidad de los enlaces antes de realizar cualquier transacción.
Con estas acciones, la administración local busca proteger el patrimonio de los contribuyentes y garantizar que los pagos se realicen de manera segura a través de los canales institucionales.