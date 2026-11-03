Alertan en Ramos Arizpe por fraudes en el pago del predial; comparten los únicos sitios oficiales

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Coahuila
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    Alertan en Ramos Arizpe por fraudes en el pago del predial; comparten los únicos sitios oficiales
    El Gobierno de Ramos Arizpe exhortó a los contribuyentes a realizar el pago del predial únicamente en los canales oficiales, ya sea en ventanillas de atención o en las dos plataformas digitales autorizadas, para evitar fraudes. CORTESÍA

El Ayuntamiento indicó que solo cuenta con dos plataformas digitales autorizadas para realizar el trámite; pidió a la ciudadanía no compartir datos personales en páginas sospechosas

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno de Ramos Arizpe emitió una alerta a la ciudadanía para prevenir fraudes durante el pago del impuesto predial, por lo que recordó que solo existen dos canales oficiales para realizar el trámite.

A través de sus plataformas digitales, la autoridad municipal informó que los únicos sitios autorizados para efectuar el pago son el portal oficial del ayuntamiento (https://gobiernoramosarizpe.gob.mx/) y la plataforma de pago en línea (https://pagoenlinea.ramosarizpecoahuila.mx/PUCC/#/home).

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El Ayuntamiento exhortó a la población a evitar ingresar a páginas sospechosas o realizar depósitos en sitios no autorizados. Asimismo, recomendó no compartir información personal y verificar la autenticidad de los enlaces antes de realizar cualquier transacción.

$!El objetivo del comunicado es que los contribuyentes eviten caer en fraudes o compartir sus datos en sitios no autorizados.
El objetivo del comunicado es que los contribuyentes eviten caer en fraudes o compartir sus datos en sitios no autorizados. REDES SOCIALES

Con estas acciones, la administración local busca proteger el patrimonio de los contribuyentes y garantizar que los pagos se realicen de manera segura a través de los canales institucionales.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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