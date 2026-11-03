Alertan en Ramos Arizpe por fraudes en el pago del predial; comparten los únicos sitios oficiales

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno de Ramos Arizpe emitió una alerta a la ciudadanía para prevenir fraudes durante el pago del impuesto predial, por lo que recordó que solo existen dos canales oficiales para realizar el trámite.

A través de sus plataformas digitales, la autoridad municipal informó que los únicos sitios autorizados para efectuar el pago son el portal oficial del ayuntamiento (https://gobiernoramosarizpe.gob.mx/) y la plataforma de pago en línea (https://pagoenlinea.ramosarizpecoahuila.mx/PUCC/#/home).