Reparan baches en 17 sectores y vialidades de Ramos Arizpe

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    Reparan baches en 17 sectores y vialidades de Ramos Arizpe
    Los trabajos buscan mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a automovilistas y peatones. CORTESÍA

Las cuadrillas municipales mantienen labores permanentes para reparar el pavimento deteriorado en distintos puntos de la ciudad

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con trabajos de reparación de pavimento en 17 sectores y vialidades, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene las acciones de bacheo para mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad a automovilistas y peatones.

Durante la última semana de octubre, cuadrillas municipales realizaron labores de mantenimiento de la carpeta asfáltica en distintos puntos de la ciudad, por instrucciones del alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

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Entre las colonias atendidas se encuentran El Mirador, Quinta Manantiales, Blanca Esthela, El Escorial, Jardines de Analco, Torremolinos, Santa Fe, Valle Poniente, Manantiales, Villa Sol, Santa Luz Analco, Nuevo Ramos, Analco II y Fidel Velázquez.

$!Entre las colonias atendidas se encuentran El Mirador, Quinta Manantiales, Blanca Esthela y El Escorial.
Entre las colonias atendidas se encuentran El Mirador, Quinta Manantiales, Blanca Esthela y El Escorial. CORTESÍA

Los trabajos también comprendieron intervenciones en el Parque Industrial, el sector La Estación y la carretera Saltillo-Monterrey, vialidades importantes para la movilidad diaria de trabajadores, familias y transportistas.

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El alcalde Tomás Gutiérrez Merino ha destacado la importancia de atender las necesidades cotidianas de la población mediante acciones de mantenimiento que contribuyan al cuidado de las calles y al mejoramiento de los servicios públicos.

Por su parte, la Dirección de Bacheo continuará con los trabajos de reparación y conservación de la carpeta asfáltica en diferentes sectores del municipio, con el propósito de mantener las vialidades en mejores condiciones.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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