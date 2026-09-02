Alertan por fraudes con terrenos; autoridades despliegan operativo en el ejido Cuauhtémoc de Saltillo

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    Alertan por fraudes con terrenos; autoridades despliegan operativo en el ejido Cuauhtémoc de Saltillo
    Autoridades federales, estatales y municipales realizaron un operativo de inspección en el ejido Cuauhtémoc, Saltillo. CORTESÍA

Autoridades de los tres órdenes de Gobierno inspeccionaron terrenos en el ejido Cuauhtémoc para detectar posibles ventas irregulares y prevenir fraudes inmobiliarios en Saltillo

Autoridades federales, estatales y municipales desplegaron un operativo de inspección y vigilancia en el ejido Cuauhtémoc, en Saltillo, con el objetivo de detectar posibles irregularidades en la promoción, comercialización y venta de terrenos, así como prevenir fraudes que puedan poner en riesgo el patrimonio de las familias.

En el dispositivo participaron elementos de la Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, Fiscalía General del Estado, Policía del Estado, Policía Municipal y personal de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Saltillo.

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$!El despliegue busca detectar posibles ventas de terrenos sin permisos y proteger el patrimonio de las familias.
El despliegue busca detectar posibles ventas de terrenos sin permisos y proteger el patrimonio de las familias. CORTESÍA

Las acciones estuvieron enfocadas en revisar las condiciones bajo las cuales se estarían ofertando predios en esta zona y detectar posibles operaciones realizadas sin los permisos, autorizaciones o documentos requeridos por la legislación.

La intervención de las distintas corporaciones busca además fortalecer la vigilancia sobre este tipo de operaciones, debido a que la adquisición de un terreno sin contar con certeza sobre su situación jurídica puede representar un riesgo importante para los compradores.

$!Autoridades exhortaron a la ciudadanía a verificar la situación jurídica de un predio antes de entregar dinero o firmar una compraventa.
Autoridades exhortaron a la ciudadanía a verificar la situación jurídica de un predio antes de entregar dinero o firmar una compraventa. CORTESÍA

Ante ello, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a no dejarse llevar por ofertas o promociones de terrenos sin antes comprobar que el predio se encuentre legalmente regularizado y que quien lo comercializa tenga facultades para realizar la operación.

También recomendaron verificar directamente ante las instancias correspondientes la situación jurídica del inmueble, así como la existencia y vigencia de los permisos y documentos necesarios para su venta, urbanización o desarrollo.

El Gobierno de Coahuila advirtió que entregar anticipos, realizar pagos o firmar acuerdos de compraventa sin haber confirmado previamente la legalidad del terreno puede derivar en pérdidas económicas, disputas legales e incluso afectar de manera directa el patrimonio familiar.

Por ello, las autoridades insistieron en que la prevención es la principal herramienta para evitar posibles fraudes inmobiliarios y recomendaron a los interesados realizar todas las consultas necesarias antes de comprometer su dinero.

$!¡Cuidado al comprar terreno en Saltillo! Autoridades vigilan posibles ventas irregulares
¡Cuidado al comprar terreno en Saltillo! Autoridades vigilan posibles ventas irregulares CORTESÍA

El operativo en el ejido Cuauhtémoc forma parte de las acciones de coordinación entre los tres órdenes de Gobierno para reforzar la vigilancia y atender posibles irregularidades relacionadas con el uso y comercialización de terrenos en Saltillo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población: antes de comprar un predio, es indispensable conocer su situación legal y confirmar que toda la documentación se encuentre en regla.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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