Alertan por fraudes con videojuegos y membresías gratis: así puedes proteger tus datos

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    Alertan por fraudes con videojuegos y membresías gratis: así puedes proteger tus datos
    Descargar aplicaciones desde tiendas oficiales y evitar promociones sospechosas son medidas para prevenir el robo de información personal. IA

Defensa y Guardia Nacional alertan sobre mensajes engañosos que ofrecen videojuegos y membresías gratuitas para robar información o infectar dispositivos

Las supuestas promociones de videojuegos y membresías gratuitas se han convertido en un gancho para cometer fraudes digitales. Ante esta situación, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN) emitieron una alerta para prevenir que niñas, niños, jóvenes y otros usuarios de internet sean víctimas de estas prácticas.

A través de la iniciativa «Internet Seguro para todas y todos», las autoridades advirtieron sobre mensajes que ofrecen beneficios aparentemente gratuitos, como supuestas suscripciones a Roblox Premium por tiempo limitado. Estas ofertas suelen circular mediante mensajes de texto y aplicaciones de mensajería instantánea.

Alerta Guardia Nacional sobre reclutamiento criminal en redes sociales y videojuegos

El objetivo de los ciberdelincuentes es atraer a los usuarios hacia enlaces que pueden conducir a páginas fraudulentas. Al ingresar a estos sitios, las víctimas corren el riesgo de descargar programas maliciosos, comprometer sus dispositivos o entregar información personal que después podría utilizarse con fines delictivos.

Para reducir estos riesgos, la recomendación principal es descargar videojuegos y aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales. Las autoridades también aconsejan desconfiar de las promociones que prometen beneficios extraordinarios sin costo y evitar cualquier enlace cuyo origen no pueda verificarse.

Otra medida preventiva consiste en no reenviar mensajes sospechosos a familiares, amigos o contactos. Compartir este contenido puede contribuir a que las estafas lleguen a más personas, incluso cuando quien lo difunde desconoce que se trata de un engaño.

La protección de teléfonos celulares y computadoras también es fundamental. Por ello, se recomienda mantener los antivirus activos y actualizados, así como prestar atención a cualquier comportamiento inusual de los dispositivos después de abrir un enlace o descargar un archivo.

En el caso de niñas, niños y adolescentes, las instituciones aconsejan consultar con una persona adulta de confianza antes de instalar videojuegos, aplicaciones o archivos. Esta supervisión puede ayudar a identificar promociones falsas y evitar que los menores expongan sus datos personales o los de sus familias.

Finalmente, la Guardia Nacional recordó que cuenta con la línea de Atención Ciudadana 088, mediante la cual se puede solicitar orientación y reportar posibles fraudes cibernéticos, sitios falsos o incidentes de seguridad digital. La dependencia exhortó a la población a mantenerse alerta y verificar la autenticidad de las ofertas antes de interactuar con ellas.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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