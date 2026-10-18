Más de 2 mil 500 corredores participan en la 5K Go Burros Pardos en Saltillo

La celebración por los 75 años del Tecnológico Nacional de México, campus Saltillo, salió de las aulas para llegar a las calles. Más de 2 mil 500 estudiantes, trabajadores, egresados, jubilados y habitantes de la ciudad participaron en la segunda edición de la carrera 5K Go Burros Pardos, una actividad que reunió a distintas generaciones vinculadas con la institución. Desde temprano, la avenida Universidad comenzó a recibir a los corredores que se congregaron frente al Frontispicio del TecNM-Saltillo, punto de salida y meta de la competencia. A las 7:00 horas, la directora del plantel, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, acompañada por Ricardo Blanco Rodríguez, jefe de Actividades Extraescolares, dio el banderazo para iniciar el recorrido.

La carrera, denominada “Camina-Trota-Corre”, mantuvo su carácter recreativo y competitivo. Entre quienes se colocaron en la línea de salida hubo estudiantes que representaron a sus categorías, trabajadores de la institución, egresados que regresaron a su antigua escuela y personas que aprovecharon la convocatoria para sumarse a la actividad deportiva.

El trayecto avanzó hacia el sur por la avenida Venustiano Carranza hasta la calle Chihuahua. Desde ese punto, los participantes retornaron al norte rumbo al bulevar Humberto Hinojosa, para después tomar nuevamente hacia el sur por Venustiano Carranza y completar los cinco kilómetros con el regreso al Frontispicio. Durante el recorrido, integrantes de distintos equipos representativos del Tecnológico apoyaron a los corredores con mensajes de ánimo. La organización también dispuso puntos de hidratación y servicio médico para atender las necesidades de los participantes a lo largo de la ruta. La convocatoria contempló seis categorías, cada una con ramas femenil y varonil: estudiantes activos, ExaTecs, personal docente y no docente, jubilados y pensionados, personas con discapacidad y Libre. La distribución permitió reconocer tanto a integrantes de la comunidad tecnológica como a corredores externos que se incorporaron a la jornada.

Al cruzar la meta, los participantes recibieron una medalla conmemorativa y un paquete de recuperación. Para los primeros lugares de cada rama y categoría también hubo trofeos, entregados durante la ceremonia de premiación realizada a un costado del punto de salida. Entre los ganadores de la edición figuraron Karla Mariela Cortés Santana y Ángel Alejandro Cabrera Maltos, en la categoría de estudiantes; José Ángel Zamora Pasillas y Viridiana García, en ExaTecs; y Camilo Villanueva Delgado y María Elena Nava Valero, en jubilados y pensionados. En la categoría Libre General, los reconocimientos correspondieron a Moisés Soto Vargas y Lupita Ledezma. Por el personal docente y no docente fueron distinguidos Carlos Segovia Guardado y Cecilia Santoscoy, mientras que Jorge Arturo Ulluela Guajardo obtuvo el primer lugar reportado en la categoría de personas con discapacidad.

La entrega de reconocimientos contó con la presencia de representantes del Gobierno de Coahuila, del municipio de Saltillo y de la comunidad educativa. Entre ellos estuvieron José Luis Chapa Reséndez, subsecretario de Empleo y Productividad; Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte; y la regidora Yahaira Briones Aguilar, además de directivos y personal del Tecnológico. También acudieron representantes sindicales, entre ellos Alma Leticia de la Peña Flores, de la Sección 38 del SNTE, e Ismael Luévano Martínez, secretario de la delegación D-II-11. La conducción del evento estuvo a cargo del locutor y comentarista saltillense Ober Ulloa, quien acompañó tanto el desarrollo de la carrera como la premiación. Al terminar la actividad, los asistentes se reunieron frente al Frontispicio para tomarse la fotografía conmemorativa. Para algunos egresados, el encuentro representó la oportunidad de regresar al lugar donde cursaron sus estudios y compartir el aniversario con nuevas generaciones de estudiantes.

La directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz agradeció la respuesta de los participantes y el trabajo del comité organizador. La jornada formó parte de las actividades por los 75 años del TecNM-Saltillo, institución que suma más de 38 mil egresados a lo largo de su historia. Con esta segunda edición, la carrera Go Burros Pardos busca consolidarse como una actividad anual abierta a la comunidad de Saltillo, en la que la convivencia y la práctica deportiva tengan un lugar junto con la conmemoración de la historia del Tecnológico.